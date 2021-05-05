Президент ЦАР и посол РФ обсудили экономическое сотрудничество

Банги, 5 мая. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера и посол РФ Владимир Титоренко обсудили Санкт-Петербургский экономический форум, который проведут в июне 2021 года.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE A ACCORDE UNE AUDIENCE A MONSIEUR VLADIMIR TITORENKO Le Président de la République, Son... Опубликовано La Renaissance Вторник, 4 мая 2021 г.

В мероприятии планируют принять участие премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада и несколько представителей правительства. Сотрудничество африканского государства с Россией имеет огромное значение для обеих сторон. На форуме поднимут тему их экономического партнерства и дальнейшего участия Москвы в различных центральноафриканских проектах.

В апреле российскую столицу посещал министр по координации основных работ и стратегических инвестиций Паскаль Бида, который встретился с представителями нескольких ведомств. Он также подписал несколько соглашений с департаментом развития, гарантировав участие РФ в восстановлении республики.

Кроме того, Туадера и Титоренко затронули тему безопасности государства. Вооруженные силы (FACA) продолжают зачищать страну от боевиков, которые остались после разгрома конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Российские инструкторы прибыли в ЦАР по приглашению властей и обучили армию, тем самым обеспечив ее превосходство над радикалами.

Посол РФ и центральноафриканкий лидер встречались на прошлой неделе. Титоренко поддержал стремление Туадера добиться национального единства и провести республиканский диалог, в котором учтут интересы всех граждан.