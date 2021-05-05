Авиасообщение между Россией и Турцией может возобновиться летом

Москва, 5 мая. Россия может возобновить авиасообщение с Турцией уже в этом летнем сезоне. Такую информацию журналистам предоставил информированный источник.

Авиасообщение между странами может возобновиться, как только распространение коронавируса в Турции пойдет на спад. Специалисты из России рассматривают вопрос возобновления рейсов в республику в ближайшие месяцы, приводит заявление источника «Интерфакс».

Россия приостановила авиасообщение с Турцией 15 апреля. Ограничения будут действовать до 1 июня. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян не планировать отдых в республике до официального возобновления рейсов между странами.