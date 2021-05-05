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Фермер из Бельгии «уменьшил» территорию Франции из-за трактора

Политика
Фермер из Бельгии «уменьшил» территорию Франции из-за трактора
pixabay.com

Брюссель, 5 мая. Бельгийский фермер решил «изменить» границу королевства с Францией из-за трактора. Инцидент не вызвал международного скандала, сообщили СМИ.

Историк из Бельгии решил прогуляться на границе двух стран и заметил несоответствие во время осмотра местности. Пограничный камень, который указывать на территории государств, был сдвинут на 2,29 метра в сторону Франции.

Позже стало известно, что один из местных фермеров решил сместить камень, поскольку он мешал его передвижению на тракторе. Происшествие не привело к международному скандалу. Некоторые политики восприняли новость с юмором.

«Он сделал Бельгию больше, а Францию меньше, и это не очень хорошая идея», — сказал мэр одной из деревень Бельгии Давид Лаво.

Как стало известно ранее, политолог Сергей Марков обрисовал возможный сценарий расовой войны во Франции.

франция бельгия границы
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