Бухгалтер кинотеатра под Владимиром «заработала» 470 тыс. рублей на сотрудниках-призраках

Владимир, 5 мая. Полиция задержала бывшего главного бухгалтера культурно-досугового центра города Судогды за получение зарплат несуществующих работников.

Бывший главный бухгалтер культурно-досугового центра города Судогды стала фигуранткой дела о крупной растрате, сообщают «Владимирские ведомости». Благодаря мошеннической схеме женщина смогла «заработать» 470 тыс. рублей.

По данным следствия, в период с сентября 2017 по июль 2018 годов подозреваемая принимала на работу в местный кинотеатр людей, которые фактически не являлись сотрудниками данного учреждения, и получала за них заработную плату. Задержанная не признает вину в преступлении.