Бывший боец Джефф Монсон стал жертвой недобросовестных застройщиков в Сочи

Краснодар, 5 мая. Бывший боец смешанного стиля (ММА), депутат совета Красногорска Джефф Монсон попал в списки обманутых дольщиков.

Американец, который переехал жить в Россию, решил вложиться в недвижимость в Сочи, но так и не получил ключей от долгожданной квартиры. На собрании обманутых дольщиков он узнал, что застройщик обанкротился. По договору дом должны были сдать еще в 2018 году. Администрация Сочи объявила, что объекту недвижимости нашли нового подрядчика.

Возможно, он попадет в список тех дольщиков, которые получат более миллиарда за недостроенные дома. На Кубани инвестировавшим в ЖК «Преображенский» в Краснодаре и ЖК «Абсолют» в Сочи выплатят компенсации, сообщал ФАН.