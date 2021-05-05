Президент ЦАР в рамках подготовки к республиканскому диалогу принял бывших глав страны

Банги, 5 мая. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера продолжает подготовку к общенациональному диалогу. Он встретился с несколькими бывшими лидерами государства, чтобы выслушать их предложения и рекомендации.

Об этом сообщило правительство ЦАР на официальной странице в социальной сети Facebook.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE A RENCONTRE LE COLLECTIF ANCIENS CHEFS D’ÉTAT. Le Président de la République, Excellence... Опубликовано La Renaissance Вторник, 4 мая 2021 г.

На переговоры пришли Катрин Самба-Панза, Александр-Фердинанд Нгуенде и Мишель Джотодия. Всем им пришлось руководить страной в непростое время, поэтому они могут поделиться своим видением стратегии, которая позволит не допустить повторения кризиса.

«Цель встречи — собрать предложения по поводу проведения республиканского диалога, запланированного президентом Туадера», — говорится в сообщении властей.

Экс-главы Центральноафриканской Республики представили лидеру страны и комитету по подготовке переговоров меморандум, в который внесли свои рекомендации.

Туадера проводит постоянные встречи с представителями всех слоев населения и областей. Он стремится построить будущий национальный диалог на нуждах его страны, учитывая все просьбы и предложения.

Недавно Дворец возрождения посетила делегация руководителей разных государственных и частных институтов. Они обратились к лидеру ЦАР, задали свои вопросы и поделились мнением о ситуации в республике и ее будущем.