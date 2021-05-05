Ляйсан Утяшева растрогала поклонников архивными кадрами с дочерью

Москва, 5 мая. Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала редкие кадры со своей дочерью от юмориста и шоумена Павла Воли Софией.

Супруга резидента Comedy Club выложила ролик, смонтированный из архивных снимков, на своей странице в Instagram. На видео звучит голос Павла Воли, читающего стихотворение собственного сочинения для дочери. Таким необычным способом Утяшева поздравила девочку с днем рождения.

«Девочка наша, тебе шесть лет. Я каждый день думаю о том, как бы не испортить... К своим шести ты ставишь нас в тупик своим талантом, обаянием во всем!» — обратилась к дочери гимнастка.

Телеведущая назвала девочку мудрой не по годам и рассказала, что ее дочь занимается теннисом, танцует и играет на рояле. Эмоциональное поздравление растрогало подписчиков Утяшевой.

«Милейшее видео! Всех благ»; «Очень трогательно»; «Вы правда самая искренняя семья, без грязи, вся в любви и уважении. Пусть вас бережет ангел-хранитель!!!»; «Потрясающее видео! Невероятно нежные и трогательные стихи», — написали комментаторы.

По мнению поклонников, в последнее время Ляйсан Утяшева заметно похудела. На одном из фото гимнастку даже перепутали с актрисой Кристиной Асмус из-за изменившейся внешности.