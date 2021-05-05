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Меркель назвала виновников изменения расстановки геополитических сил в мире

  /   Обновлено: 05 мая 2021 17:45
Политика
Меркель назвала виновников изменения расстановки геополитических сил в мире
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Берлин, 5 мая. В НАТО заключили, что распределение сил в мире поменялось из-за экономического усиления Китая и «агрессивного поведения» России.

Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на конгрессе «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство», который провели по инициативе немецкого консервативного альянса ХДС/ХСС. При этом важнейшим партнером Европы и «неизбежным» соратником Берлина Меркель назвала США.

«Только совместно с США мы можем эффективно участвовать в глобализации, мы гораздо сильнее, если мы разделяем общие позиции», — заявила Меркель.

Ранее об «агрессивном поведении» России заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, он призвал страны военного блока направить усилия на сдерживание Москвы и призвал их увеличить расходы на поддержание боеспособности армий. Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр проявила солидарность со Столтенбергом и объяснила высокие затраты на вооружение «поведением России».

В ответ на это в МИД РФ сообщили, что Москва не оставит без внимания потенциально опасные действия со стороны западных страх. Российский лидер Владимир Путин заявил, что так называемая «российская угроза» – это выдумка.

Ранее в МИД РФ констатировали, что руководство Североатлантического альянса не предпринимает никаких действий для восстановления контактов с Россией по военной линии.

путин меркель россия нато
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