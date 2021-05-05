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Бывшая жена Андрея Аршавина рассказала о состоянии своего здоровья

Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Аршавина рассказала о состоянии своего здоровья
Prt Scr instagram.com  /  @arshavina_alisia__mb

Москва, 5 мая. Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина, которая практически лишилась носа из-за аутоиммунного заболевания, рассказала о результатах своего лечения.

Сейчас жизнь 38-летней Казьминой трудно назвать счастливой — девушку одолевает один недуг за другим. Несколько месяцев она борется с аутоиммунным некрозом, разрушающим ткани лица. А в начале апреля экс-супруга футболиста попала в больницу с перитонитом и даже провела некоторое время в коме. После госпитализации ей потребовалось длительное восстановление. Больше всего Казьмину беспокоили пролежни, образовавшиеся во время комы.

Однако постепенно девушка возвращается к социальной жизни. Она посетила ток-шоу, сходила в театр, а теперь вновь начала активно вести свой Instagram-аккаунт и отвечать на вопросы подписчиков. Неравнодушные люди регулярно интересуются состоянием здоровья бывшей жены Аршавина. Мать троих детей признается, что медленно, но все-таки идет на поправку.

«Медленно начинаю поправляться, аутоиммунная система отступает пока, пока я хожу к врачам и лечусь, есть динамика», — поделилась последними новостями Алиса Казьмина.

Казьмина недавно рассказала, что из-за некроза ее нос и скулы деформируются все больше. Говорить о пластической операции пока рано, поскольку масса проблем со здоровьем не позволяет ей ложиться под нож хирурга.

По мнению матери известного футболиста, тяжелые болезни стали наказанием для ее бывшей невестки за прошлые грехи. Казьмина ранее возмутилась злостью и ненавистью со стороны экс-свекрови.

аршавин здоровье отношения казьмина
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