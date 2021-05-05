Модель Алина Санько прилетела в США на финал конкурса «Мисс Вселенная 2020»

Голливуд, 5 мая. Обладательница титула Мисс Россия 2019 и модель Алина Санько прибыла в США, где состоится международный конкурс «Мисс Вселенная 2020».

Россиянка прилетела в город Голливуд штата Флорида, сообщается в группе «Мисс Вселенная | Мисс Россия | Мисс Мира» в соцсети «ВКонтакте». Санько появится на конкурсе в сверкающем платье, которое намекнет членам жюри на одно из главных богатств России — алмаз. Отдать голос за российскую модель можно уже сейчас на официальном сайте конкурса или в мобильном приложении Miss Universe.

В прошлом году конкурс «Мисс Вселенная 2020» не проводили из-за пандемии коронавируса. Предстоящее состязание девушек станет 69-м по счету, а финал конкурса состоится 16 мая в Голливуде. Победительница получит контракт сроком на один год и будет ездить по миру с рекламой.

Ранее скончалась финалистка конкурса «Мисс Вселенная Великобритании» Саара Ахмед, девушке было всего 20 лет. Она страдала от редкого генетического заболевания.