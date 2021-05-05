Харьковчанин через суд хочет добиться права украинцев прививаться российским «Спутником V»

Харьков, 5 мая. Житель Харькова подал иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК) с требованием разрешить украинцам прививаться от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

В пресс-службе ОАСК сообщили, что обращение зарегистрировано. Требование мужчина предъявил к министерству здравоохранения Украины и отдельно его главе Максиму Степанову.

«Истец просит суд обязать минздрав, как центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения, принять меры для обеспечения гражданам, желающим вакцинироваться против коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V», доступа к этой вакцине», — говорится в публикации на сайте суда.

Харьковчанин также потребовал обязать главу минздрава написать заявление о сложении полномочий.

Степанов 4 мая в очередной раз заявил, что Украина не будет использовать разработанный в РФ препарат. Кроме того, он призвал сограждан соблюдать «информационную гигиену» и не «подыгрывать России». При этом президент страны Владимир Зеленский 3 мая возмутился темпам снабжения государства вакциной от COVID-19. Он сообщил, что по договоренности с Евросоюзом Украина не получила ничего.