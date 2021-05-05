Россиянка пожалела, что не уехала из Турции в Сочи перед ужесточением локдауна в стране

Анталья, 5 мая. Власти Турции усилили локдаун на фоне неблагоприятной ситуации с коронавирусом. Живущая в Анталье россиянка перечислила самые жесткие ограничения по COVID-19, введенные в стране.

На четвертый день трехнедельного локдауна женщина пожалела, что не уехала со своей семьей в Сочи. По ее словам, ограничительные меры оказались «какими-то совсем сумасшедшими». За сутки до начала локдауна в турецкой Анталье одни начали массово скупать алкоголь, другие – разъезжаться по деревням и отелям. Блогер и ее семья решили остаться в комфортабельном сите (жилом комплексе) с бассейном, тренажером и барбекю.

Буквально за день до введения локдауна выяснилось, что жителям нельзя гулять даже по территории сите. При этом все зоны отдыха, включая барбекю и бассейн, будут закрыты. Тренажерным залом пользоваться тоже нельзя, поделилась женщина.

«По-моему, это не просто перебор, а ПЕРЕБОРИЩЕ!», — посетовала автор.

Подобные запреты могут привести к тому, что люди начнут «сходить с ума и возьмутся за бутылку», добавила блогер. Она рассказала, что пока позволяет своим детям гулять на улице. В то же время в любой момент может нагрянуть проверка, поэтому все жители начеку.

Власти Турции приняли решение объявить 17-дневный локдаун. Принятая мера может обернуться катастрофой для мелких предпринимателей из-за экономического кризиса и отсутствия необходимых мер поддержки со стороны местного правительства.