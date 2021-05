Правительство США пытается остановить волну ненависти в отношении азиатов

Сан-Франциско, 5 мая. Две пожилые женщины азиатского происхождения получили тяжелые ножевые ранения в результате нападения, совершенного 4 апреля на автобусной остановке в центре города. Об этом сообщил представитель управления полиции Сан-Франциско Роберт Руека.

Полиция сообщает, что задержала по подозрению в совершении нападения 55-летнего местного жителя. Очевидцы сообщают, что после того, как мужчина нанес удары ножом двум пожилым женщинам, он «ушел как ни в чем не бывало».

Это далеко не первый случай нападения на американцев азиатского происхождения. В городах США развернулась настоящая травля против людей с азиатской внешностью. Они подвергаются многочисленным убийствам, нападениям и оскорблениям: многие считают их причастными в распространении болезней, в том числе — COVID-19. И если афроамериканцы и испаноязычные чаще становятся жертвами полицейской жестокости, то азиаты страдают от действий простых американцев.Наибольшую известность получил случай массового расстрела в Атланте, где 16 марта жертвами стали сразу шестеро женщин азиатского происхождения.

On the evening of March 16, eight people werelly shot after gunman Robert Aaron Long opened fire at three different spas in the Atlanta area. Among those eight, six of them were Asian women. 8 Fatalities After Atlanta Spa Shootings, 6 Of Them Asian Women https://t.co/OEnHiPrGtb pic.twitter.com/iR8HxGIc9y