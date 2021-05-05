Правительство США пытается остановить волну ненависти в отношении азиатов

Сан-Франциско, 5 мая. Две пожилые женщины азиатского происхождения получили тяжелые ножевые ранения в результате нападения, совершенного 4 апреля на автобусной остановке в центре города. Об этом сообщил представитель управления полиции Сан-Франциско Роберт Руека.

Полиция сообщает, что задержала по подозрению в совершении нападения 55-летнего местного жителя. Очевидцы сообщают, что после того, как мужчина нанес удары ножом двум пожилым женщинам, он «ушел как ни в чем не бывало».

"Disgusting and horrific" stabbing at San Francisco bus stop seriously injures two Asian women https://t.co/O02W7Ikwa6 — The Washington Post (@washingtonpost) May 5, 2021

Это далеко не первый случай нападения на американцев азиатского происхождения. В городах США развернулась настоящая травля против людей с азиатской внешностью. Они подвергаются многочисленным убийствам, нападениям и оскорблениям: многие считают их причастными в распространении болезней, в том числе — COVID-19. И если афроамериканцы и испаноязычные чаще становятся жертвами полицейской жестокости, то азиаты страдают от действий простых американцев.Наибольшую известность получил случай массового расстрела в Атланте, где 16 марта жертвами стали сразу шестеро женщин азиатского происхождения.

On the evening of March 16, eight people werelly shot after gunman Robert Aaron Long opened fire at three different spas in the Atlanta area. Among those eight, six of them were Asian women. 8 Fatalities After Atlanta Spa Shootings, 6 Of Them Asian Women https://t.co/OEnHiPrGtb pic.twitter.com/iR8HxGIc9y — East Side News (@TheEastSideNews) April 15, 2021

Правозащитная организация американцев азиатского происхождения сообщает, что за 2020 год ее представителями было зарегистрировано более трех тысяч преступлений на почве ненависти, совершенных по отношению к азиатам.

«На наших людей нападают, наших людей преследуют, на них плюют, избивают, режут. Пожалуйста, кто-нибудь, обратите на нас внимание» — говорит член Палаты представителей Грейс Мэнг.

Деятели культуры, политики и бизнесмены организовали медиакампанию, с помощью которой попытались урезонить своих соседей и остановить волну насилия, а жители азиатских кварталов Нью-Йорка и других городов были вынуждены организовать патрулирование, чтобы обеспечить безопасность общин.

Травля, благословленная государством

Усугубляет сложившуюся ситуацию конфронтационная политика Вашингтона в отношении Пекина. Высокопоставленные политики и военные регулярно выступают с антикитайскими заявлениями. Китайские студенты и бизнес регулярно обвиняются в шпионаже и подвергаются санкциям. Все это легитимизирует общественную нетерпимость к Китаю и азиатам в целом, даже если это американские граждане, родившиеся и выросшие в США и никогда не покидавшие пределов страны.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com

На фоне растущего насилия, Сенат США 22 апреля проголосовал за принятие специального закона, который укрепит усилия по борьбе с преступлениями на почве ненависти, направленными против американцев азиатского происхождения.

Senate passes bill to counter hate crimes against Asian Americans https://t.co/aXQZhJuOKW — About Gyan (@GyanAbout) May 4, 2021

«Мы не можем допустить, чтобы недавняя волна мракобесия, нетерпимости и предрассудков в отношении американцев азиатского происхождения прошла беспрепятственно» — заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

В 1942 году правительство США, опасаясь шпионажа, интернировало в специальные лагеря 120 тысяч японцев, 62% из которых являлось гражданами Соединенных Штатов. Спустя 80 лет администрация Белого дома может быть вынуждена повторить этот опыт, но уже в качестве вынужденной меры для обеспечения безопасности сотен тысяч американцев азиатского происхождения, ставших «козлами отпущения» из-за пандемии COVID-19 и антикитайской политики властей.