Солдаты Центрального военного округа восстановили около тысячи памятников к 9 Мая

Екатеринбург, 5 мая. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) отреставрировали более одной тысячи мемориальных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

Очистка памятников и монументов проходила в рамках акции «Чистая память». Она была организована командованием соединений в Сибири, на Урале, Поволжье и зарубежных объектах ВС РФ в Таджикистане и Киргизии. Ремонтные бригады выдвигались для очистки и реставрации в населенные пункты Челябинской, Оренбургской, Новосибирской и Свердловской областей, а также Алтайского края.

Силами российских военнослужащих был отреставрирован советский тяжелый танк ИС-2 в Душанбе. Подразделения 201-й военной базы ВС России в Таджикистане ранее восстановили около 100 могил ветеранов Великой Отечественной войны. Приготовления проходят в преддверии праздника 9 Мая. Так, в Москве прошла репетиция парада Победы, передает RT.