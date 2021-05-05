Русская община отметила 76-ю годовщину Дня Победы в Дамаске

Русская община в Сирии отметила 76-ю годовщину победы над Нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Праздничная церемония прошла в Русском культурном центре, расположенном в сирийской столице Дамаске.

Как проходило торжественное мероприятие — читайте в репортаже специального корреспондента международной редакции Федерального агентства новостей.

Празднование 76-й годовщины Дня Победы проходило с участием студентов Русского культурного центра, в том числе танцоров и музыкантов. На церемонии присутствовала большая аудитория представителей русской общины Дамаска и сирийцев, любящих Россию и интересующихся культурой этой страны.

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Мероприятие включало выступление ансамбля традиционных танцев разных народов. Прозвучали народные песни и танцы советской и русской эпох, а также фольклор стран, входивших в состав Советского Союза.

«День Победы имеет огромное значение для россиян, где бы они ни жили — в России или за ее пределами, независимо от их религиозной или этнической принадлежности», — говорит один из участников торжественной церемонии.

Празднование Победы в Великой Отечественной войне русской общиной продолжится до 9 мая. В заключение в сотрудничестве с Министерством культуры Сирии в «Дамасской опере» пройдет российский музыкальный праздник.