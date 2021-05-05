Врачи борются за жизнь выпавшего из окна 4-летнего мальчика под Волгоградом

Волгоград, 5 мая. Ребенок из Волжского получил ушиб головного мозга после падения с высоты второго этажа.

Четырехлетний малыш был госпитализирован с серьезными травмами после падения из окна, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Ребенок облокотился на москитную сетку и вывалился наружу.

У мальчика диагностированы ушиб головного мозга и перелом костей черепа. В настоящее время его жизнь пытаются спасти травматологи.

В момент происшествия в квартире находился дядя пострадавшего. Следователи начали проверку по факту инцидента.

Осужденный за педофилию мужчина сбежал из волгоградской больницы, писал ФАН.