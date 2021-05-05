Вооруженные силы ЦАР и их союзники вернули мир в столицу префектуры Нижнее Котто

Банги, 5 мая. Вооруженные силы Центральноафриканской Республики продолжают зачищать страну от оставшихся после разгрома конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Армия и российские инструкторы вошли в город Мобае — столицу префектуры Нижнее Котто.

Об успехах военнослужащих сообщил премьер-министр Фирмен Нгребада.

Sous l'autorité du Président de la République, je salue et félicite nos braves militaires et les alliés qui viennent de... Опубликовано Ngrebada Firmin Вторник, 4 мая 2021 г.

«От лица президента республики я поздравляю наших храбрых солдат и их союзников. Только что они вошли в столицу Нижнего Котто — Мобае. Они восстановят мир и порядок», — написал он.

Населенный пункт находится в южной части ЦАР. Радикалы контролировали его в течение восьми лет. Население Мобае радостно приняло военнослужащих и их союзников, которые прекратили долгие бесчинства и наконец освободили их город от бандитов.

Отдельные формирования пытаются укрыться от вооруженных сил, которые продолжают обеспечивать порядок во всех уголках страны. Боевики избегают прямых столкновений с военнослужащими и прячутся в лесах и отдаленных поселениях.

Недавно армия вошла в город Ялинга и выбила преступников из важного населенного пункта: рядом с ним находится аэропорт. Пока воздушная гавань не работает, но президент Фостен-Арканж Туадера планирует множество проектов, одним из которых вполне может стать его восстановление.