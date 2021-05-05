Германия и США не могут прийти к единому мнению по поводу «Северного потока — 2»

Берлин, 5 мая. Между Берлином и Вашингтоном существуют разногласия по вопросу «Северного потока — 2». Об этом рассказала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По словам Меркель, между трансатлантическими партнерами нет единого мнения по поводу «СП-2».

«Важно, чтобы и в будущем мы продолжали обмен по вопросам трансатлантического партнерства, которые, возможно, не сразу ведут к общей оценке. К ним сейчас относится тема «Северного потока — 2»», — отметила Меркель.

Как известно, США выступают против строительства газопровода, а Германия, наоборот, поддерживает реализацию этого проекта.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой назвал завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» делом чести для Германии.