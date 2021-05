Подрывная деятельность, солдаты НАТО и санкции против РФ — что происходило на Балканах

Госдеп обвинил Москву в подрывной деятельности на Балканах и обещал поддержать «Великую Боснию и Герцеговину», в Албании начались масштабные учения НАТО, Сербия отказалась ввести санкции против России — об этих и других событиях читайте в дайджесте от автора Telegram-канала «Балканская сплетница».

Госдеп выступает за «Великую Боснию и Герцеговину»

28 апреля советник Государственного департамента США Дерек Шоле в очередной раз подчеркнул важность территориальной целостности Боснии и Герцеговины.

Посол США в Сараево Эрик Нельсон в тот же день отметил, что Соединенные Штаты «остаются другом Боснии и Герцеговины и решительно поддерживают ее территориальную целостность». Вместе с партнерами из ЕС и Великобритании Вашингтон «полон решимости поддержать основное ожидание» ее граждан. А граждане Боснии и Герцеговины, по мнению посла, видят «светлое будущее БиГ в форме образования с тремя народами, проживающими на единой территории, которые все вместе принадлежат к европейскому сообществу».

Дипломат также пригрозил санкциями боснийским политикам, нарушающим положения Дейтонского соглашения — разумеется, намекая на заявления лидера Республики Сербской Милорада Додика, отнюдь не разделяющего воодушевления по поводу евроатлантической интеграции Боснии и Герцеговины.

Другие представители Госдепа на неделе сделали ряд громких заявлений о «подрывной деятельности» Росcии в регионе. Специальный представитель США по Балканам Мэтью Палмер в эфире телеканала N1 заявил, что США «хотят европейского будущего» для Западных Балкан, поэтому остаются «самым сильным партнером».

А вот Россия не может определять будущее Боснии и Герцеговины в НАТО, так как «страна должна принимать решения самостоятельно как независимое суверенное государство».

По мнению Палмера, «cовершенно очевидно», что Россия «работает над подрывом стабильности на Западных Балканах» и способствует «недоверию и конфликтам». Он также отметил, что США не поддерживают идеи о создании «Великой Сербии», «Великой Хорватии» или «Великой Албании», но выступают за «Великую Боснию и Герцеговину». Так он прокомментировал словенский неофициальный документ, в котором содержался призыв к перекройке границ на Западных Балканах.

В ответ на обвинения американского дипломата в адрес Москвы, посольство РФ в Сараево отметило, что особый интерес вызывают именно слова Палмера о том, что США поддерживают создание «Великой Боснии и Герцеговины». Сотрудник американского внешнеполитического ведомства мог и оговориться, — но это также может означать не что иное как перекройку границ, и стать своего рода сигналом для боснийских мусульман, проживающих в других балканских республиках.

Солдаты и техника НАТО вошли на Балканы

4 мая в албанском порту Дуррес прошла торжественная церемония открытия Defender Europe 2021 — совместных военных учений стран НАТО на территории Восточной Европы, в которых тысячи военнослужащих примут участие под руководством ВС США. Официально заявлено, что учения проводятся для «предотвращения агрессии» и повышения оперативной готовности европейских армий при участии НАТО. Учитывая, что военные ведомства США и Великобритании весной этого года вновь признали Россию «главной угрозой» национальной безопасности, догадаться о том, против кого направлены широкомасштабные учения НАТО на территории от Прибалтики до Черного моря и Балкан, не составит труда.

На мероприятии присутствовали президент Албании Илир Мета, премьер-министр Албании Эди Рама, министр обороны Албании Нико Пелеши, Верховный главнокомандующий Союзными силами НАТО и руководители высшего звена.

Это первые учения такого масштаба на Западных Балканах и первые наземные логистические операции, которые США проводит на территории Восточной Европы со времен Второй мировой войны.

В преддверии начала учений контейнеры и грузовики с военной техникой и оборудованием всю неделю прибывали на Западные Балканы через порты Албании и пограничные переходы в Боснии и Герцеговине.

Учения продлятся с 17 мая по 2 июня, в них примут участие около 28 тысяч военнослужащих из 27 стран мира, включая так называемые Силы безопасности самопровозглашенной Республики Косово.

Сербия отказалась ввести санкции против РФ

На прошлой неделе Александр Вучич заверил, что Сербия не введет санкции против России, пока он находится у власти. Во время визита сербского лидера в Брюссель на встрече с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и вопросам безопасности сербскому лидеру в очередной раз предложили присоединиться к антироссийским санкциям.

В ходе пресс-конференции по окончании переговоров Жозеп Боррель подчеркнул, что альтернативы вступлению в ЕС у Сербии нет, и в рамках подготовки к этому она должна «более активно подключаться к внешнеполитическим санкционным режимам Евросоюза». Однако Александр Вучич в ответ заявил, что у Сербии есть свои интересы, и поддерживать санкции Белград на данный момент не собирается. Пока страна не станет полноправным членом Европейского союза, она не готова полностью согласовывать с ним свою внешнюю политику.

На днях это подтвердил и посол Сербии в РФ Мирослав Лазански.

«В связи с призывом главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Сербии как можно активнее присоединиться к санкционным режимам мы можем сказать, что с точки зрения нашей позиции санкции — это не политика, а отсутствие политики, и что Сербия никогда не будет вводить санкции в отношении Российской Федерации», — объявил он.

Дипломат также пояснил, что Сербия надеется на смягчение позиции Брюсселя по отношению к России на момент вступления страны в Евросоюз, которое может состояться в 2026 году.

О том, что Белград не введет санкции против России даже под давлением Брюсселя, также говорил и спикер сербского парламента Ивица Дачич на церемонии открытия Русского балканского центра.

30 апреля в сербской столице начала свою работу НПО, под эгидой которой будут осуществлять проекты в области российско-сербских отношений. Посол РФ выразил надежду на то, что центр сумеет предложить интеллектуальный ответ на дилемму «Россия или ЕС и Запад», а возглавивший организацию Славенко Терзич назвал ее «интеллектуальным мостом между экспертными сообществами России, Сербии и всего балканского региона».

Выступая на мероприятии, Ивица Дачич заверил, что Сербия не собирается присоединяться к антироссийским санкциям, так как они идут вразрез с ее национальными интересами. В отличии от нового правительства Черногории, которое пытается соответствовать ожиданиям Брюсселя любой ценой, Белград твердо стоит на своем, подчеркивая, что Сербия не может себе позволить полное согласование внешней политики с ЕС, так как у нее есть и другие государственные и национальные интересы, которые она намерена защищать.

