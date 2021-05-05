Путин провел переговоры с Эрдоганом по вопросу Нагорного Карабаха

Москва, 5 мая. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе и ряд других вопросов.

Сообщение о беседе двух лидеров распространила пресс-служба Кремля. Отмечается, что Путин и Эрдоган обсудили нагорнокарабахскую проблематику и деятельность российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня.

Главы двух стран также обсудили общие усилия по борьбе с распространением коронавируса. Путин и Эрдоган затронули тему скорейшей организации поставок в Турцию российского препарата «Спутник V».

Ранее сообщалось, что Эрдоган заявил о необходимости вступления Турции в Евросоюз.