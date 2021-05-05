Обстрел ВСУ привел к гибели военнослужащего НМ ДНР

Донецк, 5 мая. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают грубо нарушать режим прекращения огня на востоке страны, что приводит к человеческим жертвам.

Об этом сообщил военный корреспондент Управления Народной милиции ДНР Павел Фоменко.

«Противник с позиций, расположенных вблизи населенного пункта Водяное, открыл снайперский огонь по направлению района н.п. Коминтерново. С прискорбием сообщаем, что в результате снайперского огня погиб защитник нашей республики», — заявил Фоменко.

По его словам, минометному обстрелу со стороны позиций 128-й бригады ВСУ подверглись населенные пункты Коминтерново, Саханка и Безыменное. По ним было выпущено около 30 боеприпасов калибра 82 и 120 миллиметров.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли один из поселков Донбасса из гранатометов. О тяжелых ранениях пенсионера из Горловки в результате огня подразделений ВСУ информировал RT.