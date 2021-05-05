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Стало известно, как выглядит могила народной артистки Валентины Телегиной

Шоу-бизнес
Стало известно, как выглядит могила народной артистки Валентины Телегиной
wikipedia.org  /  https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/5303/foto/a16279/376208/ / Общественное достояние

Москва, 5 мая. Фильмография советской актрисы театра и кино Валентины Телегиной насчитывает почти 80 картин. Она воплощала на экране образы простых русских женщин, чем снискала большую славу.

Народная артистка РСФСР училась в Ленинградском институте сценических искусств в мастерской именитого режиссера Сергея Герасимова. Сразу же после выпуска Телегину приняли в Театр имени Ленсовета, а через несколько лет она стала выходить на сцену и театра Балтфлота.

Одна из запоминающихся ролей Валентины Телегиной Алевтина из фильма «Дело было в Пенькове», которая присоветовала героине Светланы Дружининой отравить соперницу. Многие картины с участием актрисы стали классикой советского кино — «Угрюм-река», «Живые и мертвые», «Доживем до понедельника» и другие. Артистка в основном играла второстепенных персонажей, но ее героини всегда становились настоящим украшением фильмов.

Скончалась звезда театра и кино в 1979 году в возрасте 64 лет. Могилу Телегиной на Митинском кладбище не слишком просто найти. Последнее пристанище ее спрятано в глубине погоста, за стеной колумбария.

Журналисты «Экспресс газеты» побывали на месте захоронения артистки. На могиле стоит скромный памятник без фотографии, а на плите выгравирована надпись «Народной артистке РСФСР от дочери». Вероятно, это дань десяткам простых русских женщин, которых сыграла Валентина Телегина.

Недавно знаменитая певица Лариса Долина навестила могилу покойной исполнительницы Юлии Началовой. Вместе с артисткой на кладбище пришла ее внучка Александра.

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