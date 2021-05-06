Педофилы в сутанах: как Католическая церковь укрывала преступников в приходах Латинской Америки

Священников, обвиненных в растлении малолетних в США и Евросоюзе, Католическая церковь скрывала в бедных приходах Латинской Америки. Не существует единого списка священников; многие приходы ведут практически автономную жизнь, и не собирает подробной информации о тех, кто прибывает к ним служить. Священнику обычно достаточно рекомендации от вышестоящих епископов. Несмотря на эти трудности, пятерых беглых священников-насильников удалось выследить в 2015 году. Но в реальности их было гораздо больше.

Автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает, как католическая церковь в США десятилетиями скрывала педофильские скандалы, в которых были замешаны ее священники, переводя их в приходы Латинской Америки.

Первая пятерка

Священники были вынуждены бежать в Латинскую Америку после педофильского скандала 2002 года, который потряс Католическую церковь вначале в США, а потом и во всем мире.

Жертвы священников преследуют их в судах, и клирикам оставалось только одно — бежать из страны. Как оказалось, если приложить серьезные усилия, их можно выследить.

Карлос Уррутигоити изнасиловал подростка в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания. Местный епископ счел священника опасностью для молодых католиков, после чего Уррутигоити оказался в Парагвае. В 2015 году он был вторым по значимости клириком в приходе Сьюдад-дель-Эсте.

Франсиско Монтеро домогался четырехлетней девочки в Миннеаполисе, штат Миннесота. После чего он бежал в Эквадор, где разъезжал по малонаселенным католическим миссиям. Местные епископы не обратили никакого внимания на предупреждения о недопустимом поведении Монтеро, которые им посылал его бывший начальник — архиепископ Миннеаполиса.

Пол Мадден изнасиловал 13-летнего подростка в городе Джексон, штат Миссисипи. Семье выплатили 50 тысяч долларов отступных, а сам Мадден бежал в Перу, где служил мессы в одном из соборов.

История двух других священников похожи на предыдущие как две капли воды — изнасилование подростка, выплата компенсаций семьям жертв, переезд в страны Латинской Америки, где можно, совершенно ничего не боясь, продолжать служить мессы. Однако засветившись в нынешнем расследовании, все они в течение нескольких месяцев были уволены с церковной службы. Однако в настоящее время их местонахождение неизвестно. И никто из них не понес заслуженного наказания за свои преступления.

Спрятать преступника у индейцев

Католическая церковь в США часто обвиняют в расизме из-за практики перевода провинившихся священников в епархии, где большинство прихожан — это черные, индейцы или наиболее бедные выходцы из латиноамериканских стран. Часто такие «святые отцы» продолжают с утроенной силой совершать преступления, причем на этот раз на жертв всем просто плевать.

Так, священник Фрэнсис Фитцджеральд в 1950-1968 годах семь раз переводился между разными приходами из-за обвинений в домогательствах к подросткам. Это продолжалось, пока он не оказался в 1968 году в резервации Лич Лейк, где затем 15 лет безнаказанно насиловал детей. Жалобы на священника вышестоящее начальство клало под сукно — пострадавшими ведь были индейцы.

Вплоть до 2018 года, когда вскрылись многочисленные педофильские скандалы в Католической церкви Чили, огромный авторитет католической иерархии в Латинской Америке не ставился под сомнение. Священники считались «вторыми после бога», их решения не оспаривались, а регион считался твердыней католичества. В таких условиях никто просто не придавал значения обвинениям в изнасилованиях, которые выдвигались против клириков.

Слово какого-то подростка против слова священника — было заранее понятно, кто выйдет победителем из такого спора. В глубоко религиозном регионе никто не будет сомневаться в словах священника-педофила, никто не обратит внимания на предупреждения о его поведении. Просто потому что священник — представитель церкви. Он чист и свят по определению.

Мексика — убежище для педофилов

Спустя 15 лет после скандала, после нескольких громких судов над священниками-педофилами, церковные организации в США стали публиковать списки клириков, которые обвинялись в домогательствах и изнасилованиях, в первую очередь малолетних. В списки вошло 6754 священнослужителя. Работа продолжается до сих пор, так как 35% католических диоцезов пока списки так и не опубликовали.

Сотни преступников в сутанах бежали из США в Мексику и другие страны Южной Америки, как только они сами или их начальство понимали, что дело пахнет тюрьмой или крупными денежными возмещениями семьям пострадавших.

Федеральное агентство новостей /

Власти региона неохотно идут на сотрудничество с властями США, и особенно, если это затрагивает священников. Например, Хосе Луис Урбина в 1980-х годах обвинялся в сексуальных преступлениях и бежал из Калифорнии в Мексику, в город Навохоа. США пытались на основе ордера на арест добиться его выдачи, но бестолку. Другой пример — Николас Агилар Ривера. В 1987 году он бежал из города Тиуакана — узнав о домогательствах, прихожане отловили его на улице и жестоко избили. Епископ убрал его от греха подальше — в Лос-Анджелес. В США Ривера пустился во все тяжкие и за один год растлил десять мальчиков. После чего его выслали обратно в Мексику, но в другой приход. Наказания он так и не понес.

Как свидетельствуют многочисленные судебные расследования, перевод священников-педофилов в другие епархии часто маскировали фразами «по семейным делам», «по состоянию здоровья» и другими благопристойными отговорками. Американское расследовательское издание ProPublica отследило судьбу 21 такого священника из числа тех, кто убежал от наказания в Мексику.

Расследование свидетельствует, что они до последнего служили в церкви, работали с прихожанами, в частности, с детьми, и ни один из них не был осужден. При этом сами священники, выйдя на контакт с журналистами ProPublica, сознавались в совершенных преступлениях, но считали, что все это надо оставить в прошлом. На словах они просили прощения у своих жертв, но в реальности, как об этом свидетельствуют их собственные письма и показания, им было плевать на потерпевших. Клирики ни в чем не раскаивались. А некоторые из них, как Херардо Больтран, оказались в итоге в списке самых разыскиваемых ФБР преступников.

Лечить педофилию «постом и молитвой»

Об имиджевых проблемах, которые создавали католической церкви ее священники-педофилы, Ватикану было известно уже в 1950-х годах. И тогда же церковь применила свою излюбленную тактику — все скрывать.

Вместо публичной огласки в 1950-1960-е годы епископы направляли педофилов в специализированные церковные учреждения, где они с помощью поста, молитв и духовных упражнений должны были «излечиться» от влечения к малолетним. У основ этой практики стоял священник по имени Джеральд Фитцджеральд. В 1947 году он организовал в штате Нью-Мехико специальный орден «Служители Параклета», который занимался такого рода представителями церкви. Отец Фитцджеральд видел в психологии «угрозу католицизму», поэтому в основу лечебной методики легли посты и деятельное раскаяние. Священники на глазок определяли, излечился педофил от пагубной мании или нет.

Не излечившихся не было, Нью-Мехико стал меккой педофилов, которых присылали всевозможные учреждения исправляться, а потом распределяли по местным епархиям. Излечившиеся, впрочем, продолжали насиловать подростков, — но под рукой была Мексика, в которую отправляли наиболее засветившихся священников.

wikipedia.org / Unknown author / public domain

К чести Фитцджеральда надо сказать, что в 1956 году он убедился в том, что педофилы в его учреждениях не меняют своих наклонностей. О чем он и сообщил вышестоящему епископату, но те отмолчались. Встреча с понтификом Павлом VI тоже ничего не дала. У церкви в руках был идеальный инструмент сокрытия преступлений и она не собиралась прекращать им пользоваться.

Вторым способом заставить жертв молчать стали выплаты семьям пострадавшим. В 1980-е годы католическая церковь США даже ввела ограничения на выплаты — из-за слишком большого числа сексуальных преступлений выплаты выросли настолько, что стали угрожать финансовому благополучию приходов. В 1985 году американской конференции католических епископов был предоставлен отчет, в котором юристы церкви предупреждали, что минимальная общая сумма компенсаций по преступлениям клириков составляет 1 миллиард долларов. А вообще церкви стоит готовиться к выплатам в размере 10 миллиардов. Кардиналы американской церкви схватились за голову и совместными усилиями похоронили отчет.

Первый общенациональный скандал

Католический гнойник прорвался в 1992 году. Первым был скандал со священником Гилбертом Гаутом, который изнасиловал 37 детей. Кстати, о нем шла речь в отчёте 1985 года. Потом скандальные откровения посыпались как из рога изобилия. Выяснилось, например, что священник Джеймс Портер изнасиловал около 100 детей.

Из института, который является одним из основ американского образа жизни, Церковь на глазах становилась сборищем серийных маньяков-педофилов, которые десятилетиями насиловали десятки тысяч детей. Напуганная угрозами потери власти и финансовым банкротством из-за выплат пострадавшим, католическая церковь США организовала дорогостоящую пиар-кампанию, которая частично вернула ей доверие прихожан.

wikipedia.org / David Komatz / CC BY 3.0

Церковное начальство обещало устранить из церкви педофилов, но в реальности продолжило практику перемещения священников-педофилов в бедные и заграничные приходы. Практически никто из них не был осужден, а многочисленные призывы к епископам католических теологов подавать в отставку в связи с педофильскими скандалами, остались без ответа.

Для преступников нет убежища?

Практике перемещения американских и европейских педофилов в сутанах в страны Латинской Америки скоро может настать конец. В 2017 году в Чили разразился скандал, когда выяснилось, что ставленник священника-педофила был назначен епископом города Осорно. Понтифику Франциску I пришлось лично приехать в страну и извиняться перед чилийским обществом. Дабы унять поднявшийся скандал, в чилийской церкви начались чистки — обвиняемых в педофилии увольняли, а их дела стали рассматриваться в суде. Все епископы Чили подали в отставку и постепенно заменялись на новых, менее заляпанных в скандалах.

wikipedia.org / Jorge Manriquez P. / CC BY-SA 3.0

С начала 2010-х годов скандалы со священниками-педофилами постепенно охватывают одну страну Латинской Америки за другой. Население постепенно меняет свое отношение к церкви, многие жители стран региона высказываются за отмену целибата у священников. Влияние церкви подорвано и у латиноамериканских мигрантов в США — только 45% из них назвали себя католиками, не желая ассоциироваться со скандальной церковью.

Католическая церковь стоит на перепутье. Либо реформироваться всерьез и сдавать педофилов властям, что может нанести серьезный удар по внутренней устойчивости церкви и разжечь войну между консерваторами и либералами. Либо тихо увядать, сдавая позиции в регионе другим христианским деноминациям — в 1980-х годах католиками было почти 90% населения Латинской Америки, а уже в 2014 году — только 69%. И их число постоянно падает.