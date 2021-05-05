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Компания Джессики Альбы в ходе IPO оценена более чем в миллиард долларов

Экономика
Компания Джессики Альбы в ходе IPO оценена более чем в миллиард долларов
Global Look Press  /  Norbert Scanella

Вашингтон, 5 мая. Оценка компании-производителя экологически чистой косметики Honest, основателем которой является известная актриса Джессика Альба, составила по итогам IPO 1,45 млрд долларов.

Всего в ходе первичного размещения акций компании (IPO) было продано 25,807 млн обыкновенных акций Honest, стоимость которых составила 16 долларов за ценную бумагу. Заявленный ценовой диапазон размещения — от 14 долларов до 17 долларов. Сам производитель продал 6,452 млн ценных бумаг, а ее акционеры — 19,355 млн бумаг. Объем предложения составил около 413 млн долларов. Кроме того, андеррайтеры IPO получили от продающих акционеров опцион на реализацию еще свыше 3,87 млн акций компании сроком на 30 дней.

Акции Honest начнут торговаться на торговой площадке Nasdaq. Основанная в 2011 году компания специализируется на использовании нетоксичных натуральных ингредиентов. Выручка производителя по итогам 2020 года увеличилась на 27,6% — до 300,5 млн долларов.

Лесопромышленный холдинг Segezha Group может провести первичное размещение ценных бумаг на Мосбирже уже в текущем году при наличии рыночных условий.

альба IPO размещение акций honest
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Все новости / Экономика / Компания Джессики Альбы в ходе IPO оценена более чем в миллиард долларов
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