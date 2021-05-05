Власти ЦАР и Всемирный банк подписали соглашение о финансировании сектора образования

Банги, 5 мая. Власти Центральноафриканской Республики заключили соглашение со Всемирным банком (ВБ) о финансировании образования в стране. Представители правительства, ВБ и ЮНИСЕФ подписали документ накануне, 4 мая.

Проект поддержки сектора образования на 2020—2029 годы направлен на развитие этой сферы. После многочисленных кризисов, которые пережила ЦАР, страна только начинает восстанавливаться. Пока многие дети не ходят в школу, а те, кто посещает учебные заведения, не могут получить достойный уровень образования на фоне отсутствия учителей.

Центральноафриканские власти осознают значение данного сектора для развития республики. Сотрудничество со Всемирным банком обеспечит его финансирование: документ предусматривает инвестирование более 30 млн долларов США.

Представитель ВБ Хан Фратерс отметил, что обучение юных центральноафриканцев нуждается в поддержке.

«Очень важно вкладывать в образование в этой стране. Увидев местные школы, мы понимаем, что дети страдают от отсутствия инфраструктуры, многих из них обучают родители. Сектор образования имеет важнейшее значение для будущего ЦАР. Наши инвестиции позволят отремонтировать около тысячи классов, подготовить восемь тысяч учителей, ввести язык санго в систему обучения», — заявил он.

Министр начального и среднего образования республики Мукадасу Нуре уверен, что проект повлияет даже на детей, которые не ходят в школы.

«Эта поддержка глобально скажется на всей системе: начальной, средней, профессиональной и высшей подготовке. Это ответ на все то зло, от которого пострадала система образования», — подчеркнул он.

Президент Фостен-Арканж Туадера собирается посвятить свой второй срок на посту главы государства развитию страны. Он запланировал множество проектов, некоторые из них коснутся и обучения населения. Свою готовность помочь Банги уже выразила Москва.

Недавно столицу РФ посетил министр по координации основных работ и стратегических инвестиций Паскаль Бида, который встретился с представителями нескольких ведомств. Кроме того, российские инвесторы хотят принять участие в восстановлении ЦАР.

Власти африканской республики отдают предпочтение именно им, хотя вложиться в перспективный регион предлагала Германия, Норвегия и Англия.