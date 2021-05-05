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Первую в истории беременную мумию обнаружили польские ученые

Общество
Первую в истории беременную мумию обнаружили польские ученые

Мумию в Польшу перевезли из Египта еще в 1826 году. Считалось, что останки принадлежат жрецу. Но недавно ученые из Варшавского университета сделали уникальное открытие. Они обнаружили, что мумия на самом деле — женщина, причем беременная. Исследователи некоторое время держали это в секрете.

«Это, безусловно, очень важное открытие. По шкале от одного до десяти не смогу сказать, потому что это, конечно, не открытие атома, но, с другой стороны, сколько у нас есть древних останков беременных женщин, которые так хорошо сохранились? Благодаря этому открытию мы сможем узнать больше о здоровье древних египтян и болезнях, от которых они страдали. И, конечно, о способах, которыми они от этих заболеваний лечились. Известно, что в древности также были эпидемии и пандемии, у нас есть египетские гробницы, которые свидетельствуют об этом», — рассказал археолог Варшавского университета.

Главный вопрос, которым задались ученые — почему плод не извлекли из тела матери при бальзамировании. Войчех Эйсмонд отметил, что дать однозначный ответ на этот вопрос археологи пока не могут. 

«Причины могут быть разными, они могли носить практический характер. На этом этапе матка слишком твердая, и извлечение плода могло бы повредить ее. С другой стороны, мы не знаем, каков был статус ребенка в религии Древнего Египта. Была ли у нерожденного младенца душа? Или, если он должен был возродиться в загробном мире, его не следовало извлекать из тела матери, и он должен был войти в загробный мир вместе с ней? Возможно, по верованиям древних египтян, у него еще не было своей индивидуальности», — пояснил он.

Ученые планируют при помощи своей находки подробнее изучить медицину и культуру Древнего Египта. Проект «Варшавская мумия» начался в 2015 году и будет продолжаться еще долгие годы.

польша наука археология варшава древний египет открытия египтология
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