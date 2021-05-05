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Вирусолог Аграновский поддержал заявление Роспотребнадзора о мыле

  /   Обновлено: 05 мая 2021 17:36
Общество
Вирусолог Аграновский поддержал заявление Роспотребнадзора о мыле
wikipedia.org  /  Михаил Максимов / CC BY-SA 3.0

Для эффективной защиты от инфекционных заболеваний вовсе не нужно использовать именно разрекламированное мыло. Таким мнением поделился в беседе с ФАН доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский.

Эксперт поддержал недавнее заявление Роспотребнадзора о том, что гигиена рук помогает защитить себя и своих близких от различного рода инфекционных заболеваний.

«Это существенный защитный фактор, известный очень давно. Правильно сделали. Нужно напоминать о таких правилах. Кстати, в больших городах и так люди стали тщательнее следить за своей гигиеной. Грязнуль не видно. Впрочем, едва ли стоит засекать время по секундомеру. Нужно просто регулярно мыть руки и не думать о секундах свысока. Речь идет о формализации, стандартизации. Просто удобнее давать инструкции с конкретными цифрами», — сообщил вирусолог.

Алексей Аграновский добавил, что не имеет принципиального значения, используете вы гигиеническое средство известного бренда или нет.

«Мыло убивает вирус не бактерицидным компонентом. Он просто имеет жирорастворимую оболочку и смывается любым мягким детергентом. Возьмите любое туалетное мыло, и будет то же самое, как если бы вы использовали какой-то дорогой аналог с антисептиком. Не надо позволять рекламе себя обманывать», — пояснил собеседник ФАН.

Вирусолог Аграновский поддержал заявление Роспотребнадзора
pixabay.com  / PD

Он отметил, что в повседневной жизни не стоит пренебрегать антисептиками и дезинфицирующими салфетками.

«Любое очищение — это хорошо. Это относится не только коронавирусу, но и к ротовирусу и другим подобным инфекциям. Однако в случае с COVID-19 мытье рук — очень второстепенный путь защиты от попадания [вируса] в организм. Он распространяется магистральным путем, по воздуху. Тем не менее руки мыть нужно, хуже не будет», — подытожил доктор биологических наук.

Ранее Алексей Аграновский предостерег от поспешных выводов об «ЭпиВакКороне».

роспотребнадзор аграновский вирусолог
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