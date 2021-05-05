Арка на Восточном обводе Тулы транслирует поздравления с Днем Победы

Тула, 5 мая. Новая архитектурная конструкция появилась в городе. Жителям Тулы уже знакома необычная арка, расположенная на улице Рязанской рядом с Восточным обводом. Она отлично видна пешеходам и автомобилистам, движущимся по оживленной магистрали. Оформление арки теперь изменилось. На смену зимним, сине-голубым тонам, пришли тульские цвета.

«Новая тема конструкции посвящена Туле и выполнена в основных цветах герба города-героя. Арочную композицию также оснастили четырьмя мультимедийными мониторами, где в праздничные дни будут транслировать поздравления», — информирует администрация Тулы.

В центральной части арки расположился герб города, а сама конструкция стала ярко-красной с дополнением белой подсветки.

Ранее ФАН писал о том, что тульский ветеран Алексей Мосин поделился воспоминаниями о Великой Отечественной войне.