ЦБ намерен снизить инфляцию до целевых значений к середине 2022 года

Москва, 5 мая. Улучшению ситуации должна способствовать проводимая Банком России кредитно-денежная политика в текущем и будущем годах.

Годовая инфляция в РФ по итогам марта составила 5,8, ускорившись по сравнению с февралем с 5,7%, свидетельствуют данные Росстата. По прогнозам регулятора, по итогам 2021 года инфляция должна составить 4,7-5,2%, а к целевому уровню в 4% она вернется к середине 2022 года на фоне ужесточения денежно-кредитной политики, говорится в материалах Банка России.

Ожидается, что денежно-кредитная политика в 2021 году останется относительно мягкой, в 2022 году уровень кредитования экономики будет снижаться и стабилизируется на тренде в 2023 году. Скорость, с которой будет расти ключевая ставка, зависит от уровня инфляции, а также внешних и внутренних условий.

Доклад Центробанка РФ о денежно-кредитной политике с прогнозом по ключевой ставке на несколько лет вперед был опубликован ранее.