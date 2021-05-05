Депутаты ГД РФ предложили запретить сравнение действий СССР и нацистской Германии

Москва, 5 мая. Законопроект о запрете сравнения действий Советского Союза и нацистской Германии внесли в Госдуму России в среду. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных ГД.

Инициаторами внесения законопроекта выступили вице-спикер Госдумы Александр Жуков, руководитель думского комитета по культуре Елена Ямпольская и сенатор Алексей Пушков, уточнили в сообщении.

Согласно содержанию документа, запрещается отождествлять деятельность СССР и нацистской Германии в публично демонстрируемых произведениях. Сюда относятся в том числе Интернет и СМИ, подчеркнули в материале.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут проект об улучшении оказания юридической помощи осужденным.