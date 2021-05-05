Москва, 5 мая. Форвард Вадим Шипачев пропустит хоккейный чемпионат мира 2021 года.

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) сообщила, что Вадим Шипачев покинул расположение сборной. Из-за травмы верхней части тела форвард московского «Динамо» не сыграет на чемпионате мира в Латвии. Обязанности капитана команды будет исполнять защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. В турнире примут участие 16 национальных сборных. Действующим чемпионом мира является Финляндия.

Ранее стало известно, что юниорская сборная России сыграет с Финляндией в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Матч пройдет в ночь с 5 на 6 мая.