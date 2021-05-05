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Китайцы объяснили, почему ВМС США не рискуют лезть к «заднему двору» России в Балтике

Армия
Китайцы объяснили, почему ВМС США не рискуют лезть к «заднему двору» России в Балтике
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Пекин, 5 мая. Санкт-Петербург, второй по величине российский город, надежно ограждает от возможного военного вторжения с Финского залива не только армия, но и сама природа.

Об этом рассказали военные обозреватели китайского интернет-портала Sohu, которые попытались смоделировать последствия военного похода к «заднему двору» России в Балтике. Здесь путь противника к Северной столице России преграждает стратегически важный Финский залив, цитирует зарубежных экспертов «ПолитРоссия».

Коварство здесь представляют не только затонувшие корабли, которые делают непростой задачей судоходство для крупных судов, но и естественный ландшафт дна: далеко не все участки залива под силу военной группировке ВМС США. И даже если американским кораблям удастся чудом преодолеть природные препятствия, у берегов Северной столицы им придется столкнуться с береговыми ракетными комплексами в Петербурге и Кронштадте и с Балтийским флотом.

«Береговые комплексы «Бал» могут быть развернуты всего за 10 минут, а их дальность действия составляет 120 км. На первый взгляд, эти характеристики могут показаться недостаточными, однако его модернизированные версии способны поражать цели на дальность до 300 км», — добавили эксперты из КНР.

Если учесть географические особенности российского «окна в Европу», то, кроме огневой мощи петербургских подразделений, отпор американским кораблям могут дать и ракетные подразделения, дислоцированные в Калининграде.

Ранее СМИ сообщили, что танковые подразделения Балтийского флота провели учения под Калининградом и отработали на полигоне задачи по тактическому отражению ударов и атак условного противника в движении и с места.

петербург балтика вмс сша
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