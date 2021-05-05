Учимся экономить: топ-5 способов накопить деньги

Близится лето, а значит, пора начинать откладывать деньги на отдых. Для тех, кто не умеет это делать, — наш материал.
ФАН собрал топ-5 способов, которые помогут вам накопить и не потратить из отложенных денег ни копейки.
Накопительный счет
Практически во всех банках можно открыть накопительный счет. Вы сможете в любой момент перевести или снять с него средства, а та сумма, которая лежит на счету, будет увеличиваться за счет процентов.
Преимущества накопительного счета:
- открывается бессрочно;
- можно снимать деньги и пополнять счет без ограничений;
- процент на остаток постоянен, независимо от суммы, которую вы снимаете;
- процентная ставка ниже, чем у депозита, однако у клиента остается свобода распоряжения деньгами.
Подумайте несколько раз перед крупной тратой денег
Перед тем, как потратить большую сумму, возьмите тайм-аут. Тем более это касается тех, кто не записывает в блокнот необходимые к покупке вещи. Успокойте свой гормон счастья и еще раз взвесьте свое желание потратить деньги, выделите этому примерно два дня.
Если еще есть желание, тогда действуйте.
Отслеживайте ежемесячные траты
Подсчет средств, которые вы тратите на кофе или такси, может подтолкнуть вас к тому, чтобы от этого отказаться. Посчитайте, сколько вы потратили на мимолетное удовольствие в месяц, а потом представьте, что могли бы эту сумму сэкономить.
Инструменты для контроля средств доступны в приложении любого банка. Помимо этого, существует множество бесплатных приложений, которые помогут контролировать траты.
Спор с другом
Порой такие состязания помогают накопить. Желание победить в споре всегда берет свое. Обозначьте любую необходимую сумму и дату, до которой нужно будет ее накопить, после чего подумайте над наказанием для того, кто проиграет, и над вознаграждением победителя. Азартный человек точно не упустит такой возможности.
Откажитесь от неразумных трат
Подумайте над тем, сколько денег уходит на вредные привычки. Это не только алкоголь и сигареты, но еще и фаст-фуд, шоколад, газировка — все то, что приносит вред вашему здоровью и кошельку.
Все это необдуманные импульсивные покупки, с помощью которых вы хотите спастись от стресса. Пора начинать искать другие способы и экономить во благо своему здоровью.
Ранее экономист Мария Конягина заявила, что пик инфляции в России придется на апрель-май 2021 года.