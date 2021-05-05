Учимся экономить: топ-5 способов накопить деньги

Близится лето, а значит, пора начинать откладывать деньги на отдых. Для тех, кто не умеет это делать, — наш материал.

ФАН собрал топ-5 способов, которые помогут вам накопить и не потратить из отложенных денег ни копейки.

Накопительный счет

Практически во всех банках можно открыть накопительный счет. Вы сможете в любой момент перевести или снять с него средства, а та сумма, которая лежит на счету, будет увеличиваться за счет процентов.

Преимущества накопительного счета:

открывается бессрочно;

можно снимать деньги и пополнять счет без ограничений;

процент на остаток постоянен, независимо от суммы, которую вы снимаете;

процентная ставка ниже, чем у депозита, однако у клиента остается свобода распоряжения деньгами.

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Подумайте несколько раз перед крупной тратой денег

Перед тем, как потратить большую сумму, возьмите тайм-аут. Тем более это касается тех, кто не записывает в блокнот необходимые к покупке вещи. Успокойте свой гормон счастья и еще раз взвесьте свое желание потратить деньги, выделите этому примерно два дня.

Если еще есть желание, тогда действуйте.

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Отслеживайте ежемесячные траты

Подсчет средств, которые вы тратите на кофе или такси, может подтолкнуть вас к тому, чтобы от этого отказаться. Посчитайте, сколько вы потратили на мимолетное удовольствие в месяц, а потом представьте, что могли бы эту сумму сэкономить.

Инструменты для контроля средств доступны в приложении любого банка. Помимо этого, существует множество бесплатных приложений, которые помогут контролировать траты.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Спор с другом

Порой такие состязания помогают накопить. Желание победить в споре всегда берет свое. Обозначьте любую необходимую сумму и дату, до которой нужно будет ее накопить, после чего подумайте над наказанием для того, кто проиграет, и над вознаграждением победителя. Азартный человек точно не упустит такой возможности.

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Откажитесь от неразумных трат

Подумайте над тем, сколько денег уходит на вредные привычки. Это не только алкоголь и сигареты, но еще и фаст-фуд, шоколад, газировка — все то, что приносит вред вашему здоровью и кошельку.

Все это необдуманные импульсивные покупки, с помощью которых вы хотите спастись от стресса. Пора начинать искать другие способы и экономить во благо своему здоровью.

Ранее экономист Мария Конягина заявила, что пик инфляции в России придется на апрель-май 2021 года.