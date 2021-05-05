Рецидивист под Ростовом расплачивался в магазинах чужой банковской картой

Ростов, 5 мая. Желание пожить за чужой счет может обернуться для жителя Ростовской области тюремным сроком. Полиция задержала вора банковской карты.

Житель области обратился в правоохранительные органы и сообщил, что кто-то завладел его банковской картой и использует ее по прямому назначению. За несколько дней было совершено 18 транзакций, рассказал он.

Злоумышленник совершил покупки на почти 8 тыс. рублей. Потерпевший объяснил, что недавно устроился на новую работу и украденные средства представляют для него значительный ущерб. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый гражданин. Возбуждено уголовное дело.

Взломщик украл у петербуржца деньги и ценности на 100 тыс. рублей, сообщал ФАН. Гражданин заявил, что в его квартиру пробрался вор, отжав металлическую дверь.