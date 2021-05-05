Sohu: США пытаются привлечь Великобританию к противостоянию с Россией в Арктике

Пекин, 5 мая. Россия быстро и успешно осваивает Арктику, что вынуждает США привлекать союзников по НАТО к противостоянию с Москвой. Об этом сообщают аналитики китайского издания Sohu.

Эксперты напомнили, что недавно Военно-морские силы США и Великобритании провели учения у границ России в Арктическом регионе. В маневрах были задействованы британские и американские субмарины, а также противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon ВВС США. В ходе маневров военные отрабатывали противодействие российским подводным лодкам в северной части Норвежского моря, передает «ПолитРоссия».

«В прошлом Вашингтон в одиночку устраивал военные провокации у российских границ — в Арктике или на Черном море. Но на сей раз к США присоединился партнер по Североатлантическому альянсу. Их совместные маневры могут всерьез разозлить Россию, и это приведет к эскалации напряженности», — говорится в публикации.

По мнению аналитиков, в Вашингтоне прекрасно понимают, что США неспособны самостоятельно «справиться» с Россией, поэтому американская сторона привлекает партнеров по НАТО. При этом Россия обладает значительным военным потенциалом и широкими возможностями в Арктическом регионе. Если дело дойдет до прямого вооруженного противостояния, Москва сможет быстро и жестко отреагировать на все угрозы.

Ранее командование ВВС США пожаловалось на изматывающую активность ВКС РФ в районе Аляски. По данным американских военных, российская авиация значительно увеличила количество полетов у границ США. При этом самолеты ВКС РФ действуют строго в рамках международных правил. Однако американские военные признаются, что перехватывать российские ракетоносцы стало гораздо сложнее.