Facebook оставил аккаунт Дональда Трампа заблокированным

Вашингтон, 5 мая. Надзорный совет американской компании Facebook решил, что блокировка аккаунта экс-президента США Дональда Трампа остается в силе.

Решение совета обнародовано на официальном сайте 5 апреля. Отмечается, что правила соцсети не могут позволить продлить блокировку аккаунта Трампа навсегда.

«Совет поддержал решение Facebook от 7 января 2021 года ограничить доступ экс-президента Дональда Трампа к размещению контента на его странице в Facebook и в его аккаунте в Instagram», — указано в тексте сообщения.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп запустил собственную информационную платформу, чтобы продолжить общение с последователями в обход блокировок в американских соцсетях.