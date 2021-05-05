Подростки из Волгограда создали уникальных роботов и ранозаживляющую мазь

Волгоград, 5 мая. Ученики ЦМИТ «Лаборатория юных конструкторов», созданного на базе одного из вузов города, заняты разработками уникальных вещей.

Одной из разработок школьников является робот под названием «Убийца сорняков». В его основу положена нейронная сеть, которая анализирует фото цветов через камеры. Затем его обрабатывает компьютер, определяет степень «вредительства». Разработка способна не только удалять сорняки, но и отвозить их на склад.

«Мы были бы рады, если бы наша разработка трудилась на полях Волгоградской области», — цитирует «Волгоградская правда» слова капитана команды школьников.

Другие школьники команды «Кванториума» под названием «ПолитТЕХ» разработали проект по созданию ранозаживляющей мази. Их идея настолько понравилась жюри, что ребята получили сертификат победителя Всероссийского акселератора «Технолидеры будущего».

В конце апреля стало известно, что школьник помог больной девочке пройти курс дорогой реабилитации. Второклассник из Челябинска пожертвовал накопленные деньги на дорогую реабилитацию для девочки с тяжелой формой ДЦП.