Гуф познакомил свою новую возлюбленную с матерью

Москва, 5 мая. Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, представил матери свою новую девушку, модель и бизнесвумен Юлию Королеву.

Музыкант поехал в гости к матери, чтобы поздравить ее с днем рождения, и взял возлюбленную с собой. Об этом Королева рассказала подписчикам в Instagram Stories. Модель выбрала для именинницы шикарные цветы.

«Букет для мамы Леши. Один из самых красивых, что мне удавалось купить», — написала девушка.

Избранница Гуфа показала, как вручает цветы матери своего возлюбленного. Судя по эмоциональной реакции, именинница пришла в восторг от букета.

«Какие цветы!» — воскликнула женщина. «Самые лучшие для вас!» — ответила Королева.

Гуф был женат на блогере и рэп-исполнительнице Айзе Долматовой, от которой у него есть сын Сами. Пока Королевой не удалось построить дружеские отношения с экс-женой рэпера. По словам Долматовой, новая возлюбленная музыканта препятствует его общению с сыном. Однако модель говорит, что это совсем не так.

После развода с Гуфом Долматова была замужем за серфером Дмитрием Анохиным, с которым уже развелась. Рэп-исполнительница признавалась, что вступила во второй брак без любви.