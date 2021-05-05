Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 мая 16:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:46
Экономика
Россия рискует не получить 3 млрд долларов от Украины
16:45
Происшествия
Новороссийские спасатели помогли спуститься застрявшему на горе Колдун подростку
16:43
Общество
Составлен список 12 самых странных привычек американцев
16:42
Шоу-бизнес
Блогер Даня Милохин намекнул на воссоединение с тиктокершей Юлей Гаврилиной
16:42
Общество
Журналист рассказал, будет ли на Украине новый майдан из-за празднования 9 Мая
16:41
Экономика
Ответственность за овербукинг могут ввести для российских гостиниц
16:40
Экономика
ЦБ намерен снизить инфляцию до целевых значений к середине 2022 года
16:38
Политика
Депутаты ГД РФ предложили запретить сравнение действий СССР и нацистской Германии
16:36
Спорт
Капитан сборной России по хоккею Шипачев не сыграет на ЧМ-2021 в Риге
16:34
Весь мир
Эфир: Депутат Елена Драпеко о новых социальных льготах
16:33
Армия
Китайцы объяснили, почему ВМС США не рискуют лезть к «заднему двору» России в Балтике
16:30
Происшествия
Рецидивист под Ростовом расплачивался в магазинах чужой банковской картой
16:30
Армия
Sohu: США пытаются привлечь Великобританию к противостоянию с Россией в Арктике
16:29
Общество
Умер актер и продюсер Дмитрий Черных
16:29
Политика
Facebook оставил аккаунт Дональда Трампа заблокированным
16:24
Общество
Подростки из Волгограда создали уникальных роботов и ранозаживляющую мазь
16:23
Шоу-бизнес
Гуф познакомил свою новую возлюбленную с матерью
16:21
Общество
Жителям Краснодарского края могут разрешить посещать кладбища
16:21
Происшествия
Возбуждено дело против несовершеннолетней, испортившей плакаты "Бессмертного полка"
16:19
Общество
Ватикан заподозрили в сокрытии Фатимской тайны о грядущем величии России
Все новости

Жителям Краснодарского края могут разрешить посещать кладбища

Общество
Жителям Краснодарского края могут разрешить посещать кладбища
pixabay.com

Краснодар, 5 мая. Власти Кубани разрешат местным жителям посещать кладбища, изначально закрытые по решению оперативного штаба региона из-за ситуации с коронавирусом.

Решения относительно доступности кладбищ для посещения каждый город или любой другой населенный пункт примет самостоятельно. Например, в Краснодаре, горожане по-прежнему не смогут посещать такие места. В тех городах, где ограничения снимут, местным жителям все равно придется соблюдать ряд правил.

Например, при посещении кладбищ нужно использовать средства защиты органов дыхания, а также соблюдать дистанцию. К тому же запрещено проводить поминальные обеды у мест погребения умерших. На кладбище рекомендовано ходить с теми, кто проживает вместе на одной жилплощади.

Сейчас в Краснодарском крае активно реализуется кампания по вакцинации населения от коронавируса. Кабинеты для прививок открыты в поликлиниках, ФАПах и центрах медпрофилактики. К жителям отдаленных станиц и поселков специалисты приезжают сами.

краснодарский край кладбища оперштаб
Комментировать
Самое популярное
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 58777 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 37056 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Sohu: в случае интервенции в Россию американскую армию ждет неприятный сюрприз
Армия 29024 2 мая 2021
Sohu: в случае интервенции в Россию американскую армию ждет неприятный сюрприз
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 25269 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Украина 25086 3 мая 2021
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Все новости / Общество / Жителям Краснодарского края могут разрешить посещать кладбища
Рейтинг@Mail.ru