Жителям Краснодарского края могут разрешить посещать кладбища

Краснодар, 5 мая. Власти Кубани разрешат местным жителям посещать кладбища, изначально закрытые по решению оперативного штаба региона из-за ситуации с коронавирусом.

Решения относительно доступности кладбищ для посещения каждый город или любой другой населенный пункт примет самостоятельно. Например, в Краснодаре, горожане по-прежнему не смогут посещать такие места. В тех городах, где ограничения снимут, местным жителям все равно придется соблюдать ряд правил.

Например, при посещении кладбищ нужно использовать средства защиты органов дыхания, а также соблюдать дистанцию. К тому же запрещено проводить поминальные обеды у мест погребения умерших. На кладбище рекомендовано ходить с теми, кто проживает вместе на одной жилплощади.

Сейчас в Краснодарском крае активно реализуется кампания по вакцинации населения от коронавируса. Кабинеты для прививок открыты в поликлиниках, ФАПах и центрах медпрофилактики. К жителям отдаленных станиц и поселков специалисты приезжают сами.