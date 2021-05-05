Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 мая 16:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:46
Экономика
Россия рискует не получить 3 млрд долларов от Украины
16:45
Происшествия
Новороссийские спасатели помогли спуститься застрявшему на горе Колдун подростку
16:43
Общество
Составлен список 12 самых странных привычек американцев
16:42
Шоу-бизнес
Блогер Даня Милохин намекнул на воссоединение с тиктокершей Юлей Гаврилиной
16:42
Общество
Журналист рассказал, будет ли на Украине новый майдан из-за празднования 9 Мая
16:41
Экономика
Ответственность за овербукинг могут ввести для российских гостиниц
16:40
Экономика
ЦБ намерен снизить инфляцию до целевых значений к середине 2022 года
16:38
Политика
Депутаты ГД РФ предложили запретить сравнение действий СССР и нацистской Германии
16:36
Спорт
Капитан сборной России по хоккею Шипачев не сыграет на ЧМ-2021 в Риге
16:34
Весь мир
Эфир: Депутат Елена Драпеко о новых социальных льготах
16:33
Армия
Китайцы объяснили, почему ВМС США не рискуют лезть к «заднему двору» России в Балтике
16:30
Происшествия
Рецидивист под Ростовом расплачивался в магазинах чужой банковской картой
16:30
Армия
Sohu: США пытаются привлечь Великобританию к противостоянию с Россией в Арктике
16:29
Общество
Умер актер и продюсер Дмитрий Черных
16:29
Политика
Facebook оставил аккаунт Дональда Трампа заблокированным
16:24
Общество
Подростки из Волгограда создали уникальных роботов и ранозаживляющую мазь
16:23
Шоу-бизнес
Гуф познакомил свою новую возлюбленную с матерью
16:21
Общество
Жителям Краснодарского края могут разрешить посещать кладбища
16:21
Происшествия
Возбуждено дело против несовершеннолетней, испортившей плакаты "Бессмертного полка"
16:19
Общество
Ватикан заподозрили в сокрытии Фатимской тайны о грядущем величии России
Все новости

Возбуждено дело против несовершеннолетней, испортившей плакаты "Бессмертного полка"

  /   Обновлено: 05 мая 2021 16:35
Происшествия
Возбуждено дело против несовершеннолетней, испортившей плакаты "Бессмертного полка"
tomsk.sledcom.ru  /  СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Следственного комитета Российской Федерации по Томской области

, 5 мая. Следственные органы Томской области подозревают 17-летнюю жительницу Северска в вандализме.

По данным Следственного комитета РФ по Томской области, подозреваемая ночью пришла к зданию торгового центра и умышленно повредила четыре баннера "Бессмертного полка", посвященные годовщине Дня Победы.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 Уголовного кодекса российской Федерации "Вандализм". Ведомство проводил следственные действия, чтобы установить обстоятельства случившегося.

вандализм уголовное дело бессмертный полк томская область
Комментировать
Самое популярное
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 58777 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 37056 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Sohu: в случае интервенции в Россию американскую армию ждет неприятный сюрприз
Армия 29024 2 мая 2021
Sohu: в случае интервенции в Россию американскую армию ждет неприятный сюрприз
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 25269 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Украина 25086 3 мая 2021
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Все новости / Происшествия / Возбуждено дело против несовершеннолетней, испортившей плакаты "Бессмертного полка"
Рейтинг@Mail.ru