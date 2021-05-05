Возбуждено дело против несовершеннолетней, испортившей плакаты "Бессмертного полка"

, 5 мая. Следственные органы Томской области подозревают 17-летнюю жительницу Северска в вандализме.

По данным Следственного комитета РФ по Томской области, подозреваемая ночью пришла к зданию торгового центра и умышленно повредила четыре баннера "Бессмертного полка", посвященные годовщине Дня Победы.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 Уголовного кодекса российской Федерации "Вандализм". Ведомство проводил следственные действия, чтобы установить обстоятельства случившегося.