Что выбирают украинцы: победу над фашизмом или примирение с ним



Уже седьмой год Украина вместо Дня Победы над фашизмом, который в постсоветских странах традиционно отмечается 9 мая, празднует 8 мая — День памяти и примирения. Ярая декоммунизация, желание властей угодить националистам и западным покровителям привели к тому, что страна-победитель добровольно оказалась страной, примирившейся со своей победой. При этом, согласно апрельским исследованиям Фонда «Демократических инициатив», 40% украинцев готовы отмечать оба праздника, 32% — считают, что праздник один — 9 мая, и всего 14% жителей Украины убеждены, что следует оставить одну дату — День памяти и примирения 8 мая. Что все-таки отмечают украинцы: День Победы или День памяти и примирения? Как отмечают праздник те, кому еще не стерли память о подвигах советских воинов в годы ВОВ? Какой прессинг они испытывают со стороны нацистов и готово ли государство защитить их? На эти вопросы ответили публицисты, журналисты и политики в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Празднование 9 мая в Киеве выглядит довольно необычно. Ветераны приезжают в городской Парк героев, чтобы возложить венки и пройти по аллее Героев. Но у метро киевлян встречают националисты-штурмовики, которые тщательно следят за соблюдением закона о символах, рассказал в ходе пресс-конференции журналист Игорь Петрашевич.

«Я сам лично снимал, как они срывают георгиевские ленточки и звезды с пилоток. Около Вечного огня националисты встают практически стеной, выкрикивают нацистские лозунги, провоцируют ветеранов. Полиция пытается поддерживать порядок», — поделился Петрашевич.

По его наблюдениям, закон о тоталитарных символах, под который, к слову, попадают и советские, и нацистские, работает несколько односторонне. Было несколько случаев, когда люди получали по пять лет лишения свободы лишь за футболку с гербом Советского Союза. Однако демонстрации с нацистскими лозунгами и эмблемами преследованию не подвергаются, рассказал журналист.

Федеральное агентство новостей /

Если раньше население Украины делилось на бедных и богатых, то после событий 2014 года часть населения осталась верна своей исторической памяти, а часть, пусть и небольшая, но самая агрессивная, стала пособником фашизма. По словам лидера коммунистической партии Украины Петра Симоненко, сейчас в стране действует власть с террористическими методами управления, а также процветает олигархическая диктатура фашистского толка, поэтому разделение общества на два лагеря — процесс естественный.

«Основная часть жителей свято чтит память о Великой Отечественной войне. Другой вопрос — дают ли возможность выразить эту память. За все эти годы пособники фашистов делают все, чтобы не дать людям чувствовать себя свободными. Они их запугивают, дубинками и мордобоем ведут действия. Националисты получают поддержку со стороны СБ Украины», — заявил политик.

Но несмотря на все методы запугивания, народ Украины — победитель Второй мировой войны. И День Победы просто необходимо вернуть народу-победителю, убежден депутат.

Фото из личного архива Юрия Кота /

Исходя из того, что люди, называющие себя сегодня украинцами, — это по факту русофобский проект, они должны отмечать День памяти и примирения 8 мая как пособники фашизма, чьи герои — Бандера и Шухевич, сказал в ходе пресс-конференции публицист, автор книги «Украинцы! Мы русские!» Юрий Кот. Остальные русскоязычные люди или просто русские украинцы, по его словам, традиционно празднуют День Победы над фашизмом 9 мая.

«На Украине работает целая система, чтобы сломать русского человека. Идет мотивация на уровне жизнеустройства. Человек, который отказывается от русского начала и идет в сторону украинства, имеет возможность занимать соответствующие должности. И наоборот: русофил будет преследоваться, ему выдадут волчий билет, чтобы он не мог прокормить семью», — объяснил публицист.

И этот водораздел будет только усугубляться, поскольку всегда есть люди, готовые ради сытого брюха отказаться от своих убеждений, уверен он. Однако есть и позитивный момент. По мнению участника конференции, таким образом происходит своего рода очищение. Ведь несмотря на тотальное давление и атаки со стороны радикалов, больше половины населения страны не скрывает своей принадлежности к Русскому миру.