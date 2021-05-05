Ватикан заподозрили в сокрытии Фатимской тайны о грядущем величии России

Ватикан, 5 мая. Тайна Фатимских откровений продолжает беспокоить христиан всего мира. Многие считают, что Ватикан может утаивать пророчества о России.

Фатимские явления были записаны со слов португальской монахини Лусии, которой в мае-октябре 1917 года якобы являлась Дева Мария. Считается, что она рассказала девушке о грядущих мировых войнах и призвала «посвятить» Россию католическому Непорочному Сердцу Богородицы. Согласно записанным откровениям, только после этого «люди познают покой».

Верующие католики связывают Фатимские Откровения, особенно их часть о России, с революцией 1917 года. Однако некоторые подозревают, что Ватикан может скрывать полное содержание третьей тайны, текст которой якобы не был полностью обнародован в 2000 году.

По мнению сторонников данной версии, среди которых немало католиков, тайна касается неприятного для Запада будущего. Речь идет о возможным падением Святого Престола, а также выходе России на ведущую роль в мире.

Автор издания Life Александр Лаврентьев напоминает, что предсказания о величии России усматривают даже в последней книге Библии. Многие священнослужители прямым текстом заявляли о светлом будущем РФ: он приводит пример преподобного Паисия Святогорца, предсказавшего войну в Сирии, отход Украины от РФ и сплочение славянских народов вокруг Москвы.

Ранее были озвучены предсказания афонских старцев о России и ее жителях. По их словам, уже в XXI веке РФ может стать спасением для жителей многих стран из-за масштабных катаклизмов, но новой светлой эпохе русской истории будет предшествовать попытка изоляции страны.