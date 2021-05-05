Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 мая 16:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:46
Экономика
Россия рискует не получить 3 млрд долларов от Украины
16:45
Происшествия
Новороссийские спасатели помогли спуститься застрявшему на горе Колдун подростку
16:43
Общество
Составлен список 12 самых странных привычек американцев
16:42
Шоу-бизнес
Блогер Даня Милохин намекнул на воссоединение с тиктокершей Юлей Гаврилиной
16:42
Общество
Журналист рассказал, будет ли на Украине новый майдан из-за празднования 9 Мая
16:41
Экономика
Ответственность за овербукинг могут ввести для российских гостиниц
16:40
Экономика
ЦБ намерен снизить инфляцию до целевых значений к середине 2022 года
16:38
Политика
Депутаты ГД РФ предложили запретить сравнение действий СССР и нацистской Германии
16:36
Спорт
Капитан сборной России по хоккею Шипачев не сыграет на ЧМ-2021 в Риге
16:34
Весь мир
Эфир: Депутат Елена Драпеко о новых социальных льготах
16:33
Армия
Китайцы объяснили, почему ВМС США не рискуют лезть к «заднему двору» России в Балтике
16:30
Происшествия
Рецидивист под Ростовом расплачивался в магазинах чужой банковской картой
16:30
Армия
Sohu: США пытаются привлечь Великобританию к противостоянию с Россией в Арктике
16:29
Общество
Умер актер и продюсер Дмитрий Черных
16:29
Политика
Facebook оставил аккаунт Дональда Трампа заблокированным
16:24
Общество
Подростки из Волгограда создали уникальных роботов и ранозаживляющую мазь
16:23
Шоу-бизнес
Гуф познакомил свою новую возлюбленную с матерью
16:21
Общество
Жителям Краснодарского края могут разрешить посещать кладбища
16:21
Происшествия
Возбуждено дело против несовершеннолетней, испортившей плакаты "Бессмертного полка"
16:19
Общество
Ватикан заподозрили в сокрытии Фатимской тайны о грядущем величии России
Все новости

Ватикан заподозрили в сокрытии Фатимской тайны о грядущем величии России

Общество
Ватикан заподозрили в сокрытии Фатимской тайны о грядущем величии России
pixabay.com

Ватикан, 5 мая. Тайна Фатимских откровений продолжает беспокоить христиан всего мира. Многие считают, что Ватикан может утаивать пророчества о России.

Фатимские явления были записаны со слов португальской монахини Лусии, которой в мае-октябре 1917 года якобы являлась Дева Мария. Считается, что она рассказала девушке о грядущих мировых войнах и призвала «посвятить» Россию католическому Непорочному Сердцу Богородицы. Согласно записанным откровениям, только после этого «люди познают покой».

Верующие католики связывают Фатимские Откровения, особенно их часть о России, с революцией 1917 года. Однако некоторые подозревают, что Ватикан может скрывать полное содержание третьей тайны, текст которой якобы не был полностью обнародован в 2000 году.

По мнению сторонников данной версии, среди которых немало католиков, тайна касается неприятного для Запада будущего. Речь идет о возможным падением Святого Престола, а также выходе России на ведущую роль в мире.

Автор издания Life Александр Лаврентьев напоминает, что предсказания о величии России усматривают даже в последней книге Библии. Многие священнослужители прямым текстом заявляли о светлом будущем РФ: он приводит пример преподобного Паисия Святогорца, предсказавшего войну в Сирии, отход Украины от РФ и сплочение славянских народов вокруг Москвы.

Ранее были озвучены предсказания афонских старцев о России и ее жителях. По их словам, уже в XXI веке РФ может стать спасением для жителей многих стран из-за масштабных катаклизмов, но новой светлой эпохе русской истории будет предшествовать попытка изоляции страны.

россия ватикан предсказание третья тайна фатимы фатимские тайны предсказание о россии фатимские пророчества
Комментировать
Самое популярное
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 58777 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 37056 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Sohu: в случае интервенции в Россию американскую армию ждет неприятный сюрприз
Армия 29024 2 мая 2021
Sohu: в случае интервенции в Россию американскую армию ждет неприятный сюрприз
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 25269 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Украина 25086 3 мая 2021
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Все новости / Общество / Ватикан заподозрили в сокрытии Фатимской тайны о грядущем величии России
Рейтинг@Mail.ru