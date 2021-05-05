Мать Ольги Бузовой вышла на связь после новостей о госпитализации дочери

Москва, 5 мая. Мать певицы и бывшей ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой прокомментировала сообщения о госпитализации ее знаменитой дочери.

Как стало известно СМИ, Бузова попала в больницу, где исполнительницу хита «Мало половин» экстренно прооперировали. Представители телеведущей и ее близкие не могли дать комментарий об этой ситуации, но наконец на связь вышла мать звезды. Оказалось, что женщина не получала новостей о госпитализации дочери.

«Я не знаю, я не в курсе, я на работе. Извините, ничем помочь не могу», — сказала мать знаменитости в комментарии «Телепрограмме».

Пока неизвестно, что именно могло произойти с исполнительницей. В последних публикациях в Instagram телеведущая показывала, как проводит время на природе, и говорила о съемках нового клипа.

Сейчас обеспокоенные поклонники Бузовой ждут, когда она сама расскажет, что именно случилось. Обычно певица публикует очень много постов и Stories на своей странице в Instagram, но уже почти сутки от нее не поступало вестей в соцсети.

Ольга Бузова пристально следит за здоровьем и регулярно наведывается к врачам. Похоже, несмотря на профилактику, с певицей случилось что-то серьезное, ведь, если верить публикациям СМИ, ей потребовалась операция под общим наркозом.