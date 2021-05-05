Иди и смотри: Альгис Микульскис про возвращение самого страшного фильма о войне

Кинолента Элема Климова «Иди и смотри», впервые вышедшая на экраны в 1985 году, возвращается. 6 мая самый, пожалуй, правдивый и страшный фильм о войне вновь начинает свой путь к российскому зрителю.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис разбирается в причинах, по которым это возвращение необходимо именно сейчас.

Этот фильм — почти невыносимо тяжел. Помню, как я две ночи не мог спокойно спать, посмотрев его в юном возрасте, будучи уверенным, что точно так же не спалось всем остальным, увидевшим на киноэкранах жуть, которой в реальности и является война…

Элем Климов был честен в этом своем труде переосмысления советского военного кинематографического канона, поставив во главу угла безумие происходившего, а не фронтовые подвиги народа. Вероятно, именно поэтому советская и международная реакция на «Иди и смотри» стала для него полной неожиданностью. Даже несмотря на то, что определения «успех» и «популярность» к этой реакции абсолютно неприменимы… Тут, скорее, было потрясение от увиденного и от нового, совершенно иного понимания того, какие события происходили на оккупированных территориях СССР, кто был их идеологом и что из себя представляли их исполнители.

И это говорит только о том, что замысел Элема Климова и Алеся Адамовича был воплощен настолько, насколько это вообще возможно, если говорить о достоверности происходящего на экране и о том, какой ценой эта достоверность давалась съемочной бригаде. Алексей Кравченко, сыгравший главную роль — деревенского подростка Флеры — до сих пор вспоминает о рабочих моментах с некоторым волнением.

«За весь период съемок и озвучания я не помнил, как засыпал. Я доходил до кровати, не успевал отмыться — а у меня, извините, торф в ушах, — только бы поспать… Было холодно, было тяжело физически, было страшно — страшно, как человеку. Лезешь в болото, а там — змеи…» — рассказал Кравченко ФАН.

Мосфильм / Кадр из кинофильма «Иди и смотри»

Почти 30 млн человек увидели фильм «Иди и смотри» только в СССР. Увидели и содрогнулись: слишком непривычным оказалось для них увиденное. Слишком страшным — «эффект присутствия» в уничтожаемой белорусской деревне.

«36 лет назад, когда фильм закончился, пошли титры, а люди сидели и не вставали… И мертвая тишина, — продолжает свой рассказ Кравченко. — Мои друзья, которые были на премьере, не разговаривали со мной неделю… Мы гуляли с ними по улице, я пытался их разговорить, а они молчали…»

И еще очень хорошо известна история, связанная с показом фильма в Германии, когда во время одного из его обсуждений пожилой немец встал и сказал, что он чувствует:

«Я солдат Вермахта. Больше того — офицер Вермахта. Я прошел всю Польшу, Белоруссию, дошел до Украины. Я свидетельствую: все рассказанное в этом фильме — правда. И самое страшное и стыдное для меня — что этот фильм увидят мои дети и внуки».

6 мая «Иди и смотри» снова начнет свой путь по российским кинотеатрам. В необходимости этого сомневаться не приходится, достаточно заглянуть в интернет и почитать множество «пабликов», посвященных приближающемуся Дню Победы. Абсолютное неприятие всего, связанного с тем, что пережила страна! Полное презрение к тем, кто буквально на собственном горбу сквозь смерть и тлен вытаскивал ее из грозящего небытия! Звенящая ненависть к советскому Подвигу!

К тому же, до недавнего времени и российский военный кинематограф не отставал в этих «соревнованиях» по обесцениванию Великой Отечественной… Штрафбаты, заградотряды, нелюди-особисты и прочая «правда, которую от нас скрывали».

Кадр из фильма «Иди и смотри» /

Из всех фильмов, снятых про войну после развала СССР, с трудом получится найти хотя бы десяток картин не то что патриотических, а хотя бы просто лишенных антисоветчины. Что же удивляться появлению этих нынешних молодых упырей, не имеющих ни флага, ни Отечества, ни памяти? Весело ржущих над тем, что во времена СССР на фильм «Иди и смотри» водили целыми классами.

Так важно ли начать показывать его снова? Алексей Кравченко, отвечая на этот вопрос, однозначен:

«Этот фильм достоин того, чтобы его ни в коем случае не забывали и все-таки показывали! Потому что мы хотим, чтобы наши дети были выращены не сорняками — извините меня за грубое слово — но людьми, Людьми с большой буквы. Потому что если мы забываем о прошлом — оно возвращается. И в этом — стопроцентная правда. Я моим детям «Иди и смотри» показал, когда им было по 13 лет…»

И все же мне интересно — много ли людей пойдут 6 мая в кинотеатры? Тех, кто родился во времена, когда шельмование Советского Союза и раскапывание так называемой «истины» о войне начали становиться одними из главных правил «хорошего тона»? Много ли из них поведет туда своих, успевших стать подростками, детей? Могу сказать им одно: война уходит все дальше, а память о ней становится все старше и беспомощнее…

Боюсь, уже не за горами начало эпохи, хозяева которой — нынешние молодые — трагедию тех лет будут воспринимать, как нечто мифологическое и нереальное, нечто не бывшее! А если и бывшее, то покрытое таким толстым слоем «новой исторической правды», что лучше к ней не прикасаться. Поэтому — надо идти. Идти и смотреть.