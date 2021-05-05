Стоимость золота упала после высказываний министра финансов США

Вашингтон, 5 мая. Цены на золото в ходе торгов снизились после заявления главы Минфина США Джанет Йеллен о возможном повышении процентной ставки ФРС.

Некоторое повышение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) может потребоваться, чтобы не допустить перегрева экономики государства, заявила министр в интервью Atlantic, опубликованному накануне. Также она обратила внимание, что объем дополнительных госрасходов небольшой в сравнении объемов экономики США. После этих слов укрепились позиции доллара: индекс американской валюты ICE увеличился на 0,4% — до 91,266 единицы.

Даже намека на возможное повышение процентных ставок достаточно, чтобы рынок желтого драгметалла в момент развернулся, заявил Джефф Райт из Wolfpack Capital. Он обратил внимание, что Джанет Йеллен обладает большим влиянием, хотя та больше и не работает в ФРС. Июньские фьючерсы на золото в ходе торгов на COMEX завершились снижением на 15,80 доллара, или 0,9% — до 1776 доллара за унцию.

Впоследствии глава Минфина США заявила, что для экономики государства не требуется повышение процентной ставки ФРС.