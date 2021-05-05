Кто сменит Нетаньяху на посту премьер-министра Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать кабинет министров и сдал мандат президенту страны Реувену Ривлину. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В ночь на 5 мая истек срок, определенный Нетаньяху для формирования нового кабинета министров. Еще до полуночи, судя по всему, теперь уходящий премьер-министр Израиля должен был попросить президента о продлении своих полномочий.

Но за три минуты до истечения установленного времени пресс-служба партии «Ликуд», лидером которой является Нетаньяху, выступила с заявлением с обвинением в адрес лидера блока «Ямина» Нафтали Беннета.

«Из-за отказа Беннета придерживаться правого правительства — шаг, который определенно привел бы к созданию правительства с присоединением дополнительных депутатов, — премьер-министр Биньямин Нетаньяху вернул мандат президенту», — говорится в заявлении.

Как пояснила администрация израильского лидера, нынешнему премьер-министру не удалось сформировать новый кабинет министров.

«Незадолго до полуночи Нетаньяху сообщил резиденции президента, что он может сформировать правительство и поэтому вернул мандат», — пояснила пресс-служба Ривлина.

Netanyahu tells president he cannot form a government; Rivlin may now task Lapid | The Times of Israel https://t.co/JD29Mzk4lR — Evans Donnell (@EvansDonnell) May 5, 2021

Как проиграл Нетаньяху

По израильским законам кандидат на пост премьер-министра должен сформировать состав правительства на основании мандата, который выдает президент государства.

Не сменявшийся в течение последних 12 лет на посту главы израильского правительства Биньямин Нетаньяху возглавил кабинет министров 31 марта 2009 года. Это произошло после того, как его партии «Ликуд» заняла второе место на выборах в Кнессет. Будучи лидером оппозиции, политик заручился поддержкой тогдашнего президента Израиля Шимона Переса и получил право определить состав правительства.

«Без сомнения, он ярый защитник интересов Израиля», — так отзывался о политике бывший директор Службы внешней разведки РФ и экс председатель правительства РФ Евгений Примаков.

23 марта 2021 года в Израиле состоялись парламентские выборы, по итогам которых правящая партия «Ликуд» получила 52 кресла. В Кнессете 120 депутатских мест и для формирования коалиционного большинства необходимо иметь 61 место в парламенте.

Отсутствие кворума у партии Нетаньяху поставило под сомнение дальнейшее будущее политика на посту, который он бессменно занимал 12 лет. После консультаций с лидерами партий Реувен Ривлин, все же согласился вручить первый мандат на формирование кабинета министров действовавшему на тот момент премьер-министру.

«Многие говорят, что президент не должен поручать вопрос формирования команды кандидату, против которого возбуждено уголовное дело. Но закон гласит, что я должен это сделать. У Биньямина Нетаньяху много больше шансов сформировать правительство. Я решил поручить ему это сделать», — заявил президент Израиля.

Суд и протесты

Упоминание суда в речи Реувена Ривлина произошло потому, что лидер партии «Ликуд» стал фигурантом сразу трех коррупционных дел. Их рассматривает Окружной суд Иерусалима. Прокуратура обвиняет политика в «мошенничестве и злоупотреблении доверием», а также во «взяточничестве».

Судебные слушания проходят на фоне массовых протестов, которые начались еще в прошлом году. Демонстранты перекрывали дороги, они приходили к резиденции Биньямина Нетаньяху и требовали его отставки.

Эпизод с раввином Друкманом

Все эти события стали дополнительным фоном, которые привели к нынешнему проигрышу Биньямина Нетаньяху. Основная же борьба разворачивалась в парламенте. Еще действовавший на основании мандата кандидат пытался убедить депутатов поддержать его, но эти старания оказались напрасными.

За несколько часов до поданного президенту Израиля заявления о невозможности сформировать правительство Нетаньяху написал в своем аккаунте Twitter: «Нафтали, Айлат, слушайте раввина Друкмана».

В процитированном ролике содержится речь сионистского раввина Хаима Друкмана, в котором говорится, что правительство во главе с левыми партиями нанесет вред Израилю в юридических вопросах и образовании.

«Беннет должен четко заявить, что я не сформирую левое правительство, которое будет разрушительным. Премьер-министр — это еще не все министры», — сказал раввин.

В этой цитате Биньямина Нетаньяху можно уловить намек на влиятельность 88-летнего Хаима Друкмана. Он является одним из главных духовных лидеров религиозного сионизма.

Статус раввина таков, что представители главы израильского Кабмина вынуждены были уговаривать Друкмана, например, чтобы встретиться с главой арабской партии РААМ Мансуром Аббасом.

Закулисная борьба

До публикации намека фигура раввина особо не всплывала в информационном пространстве в контексте формирования нового кабинета министров Израиля. Нетаньяху публично не выступал и преимущественно работал за кулисами.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Как сообщают израильские СМИ, премьер-министр пытался внести раскол между Нафтали Беннетом и лидером партии «Еш Атид» Яиром Лапидом, которому Ривлин планировал подать мандат премьер-министра в случае провала Нетаньяху.

«Нетаньяху по-прежнему дразнит общественность напрямую и через своих доверенных лиц в Кнессете и за его пределами, надеясь выиграть время с помощью еще одного маневра и еще одной уловки», — публично заявил лидер блока «Кахоль Лаван» Бени Ганц.

Ганц призвал Нетаньяху перестать играть в политические игры и прекратить интриги. А кроме того, он посоветовал некогда претендовавшему на пост премьер-министра Беннету не попадаться на ловушку лидера «Ликуд» и поддержать мандат Лапида.

Выбор Ривлина

Уже в среду, 5 мая, стало известно о встрече президента Израиля с двумя противниками Нетаньяху — Яиром Лапидом и Нафтали Беннетом. Они оба попросили предоставить им мандат на формирование правительства.

Реувен Ривлин рекомендовал обоим кандидатам представить свои предложения в письменной форме. Уже на выходе из резиденции Беннет заявил репортерам, что готов сформировать «хорошее правительство».

Вместе с тем у Яира Лапида больше шансов получить мандат на формирование правительства, поскольку за него готов поручиться 51 депутат, а за Беннета отдали свои голоса лишь 7 парламентариев.

При нынешнем раскладе президент Израиля должен предоставить полномочия новому кандидату на пост премьер-министра до пятницы, 7 мая. Но близкие к Реувену Ривлину источники заявляют, что он хочет действовать быстро и, скорее всего, израильский лидер передаст мандат еще раньше.