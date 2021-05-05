Президент Мексики объявил трехдневный траур после инцидента в Мехико

Мехико, 5 мая. Президент Мексики Андрес Лопес Обрадор объявил национальный трехдневный траур по погибшим в катастрофе в столичном метро.

Соответствующий указ опубликовали в «Официальном ежедневнике Федерации». Распоряжение главы государства вступает в силу с момента подписания. Во время траура государственные флаги должны быть приспущены.

Трагедия произошла 3 мая на юго-востоке столицы Мексики. Пролет метромоста обрушился вместе с проходящим поездом. В результате инцидента погибли 25 человек. Еще 79 граждан получили ранения.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин направил мексиканскому коллеге соболезнования по поводу трагедии на юге-востоке Мексики.