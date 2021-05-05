Президент РФ показал прекрасное знание немецкого языка в сравнении с политиком из ФРГ

Москва, 5 мая. Президент России Владимир Путин поразил жителей Германии прекрасным знанием немецкого языка. Об этом пишут пользователи Сети.

В интернете появилось видео выступления российского президента на немецком языке. После публикации ролика жители ФРГ заявили, что Путин переговорил по-немецки кандидата в канцлеры Германии Анналену Бербок.

Политический эксперт Тимофей Борисов отметил, что Путин неоднократно поражал жителей Германии отточенным немецким языком, а Бербок регулярно допускает в своей речи ошибки.

Ранее немецкий аналитик назвала Кремль непосильным вызовом для Германии. По ее мнению, призывы ФРГ к Москве являются маскировкой слабости властей перед современной Российской Федерацией.