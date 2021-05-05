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Вера Глаголева узнала о страшном недуге после измены мужа со Светланой Хоркиной

Шоу-бизнес
Вера Глаголева узнала о страшном недуге после измены мужа со Светланой Хоркиной
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya

Москва, 5 мая. Актриса театра и кино Вера Глаголева пережила немало бед и душевных потерь. После того, как она узнала об изменах мужа, жизнь ударила ее с новой силой — врачи диагностировали рак.

В этом году Вере Глаголевой могло бы исполниться 65 лет. Артистка скончалась в 2017 году после долгой борьбы с раком желудка. Свой страшный диагноз она скрывала от друзей и коллег — о болезни знали лишь самые близкие. Диагноз стал для звезды вторым большим ударом. За несколько месяцев до этого она узнала об изменах мужа, бизнесмена Кирилла Шубского с прославленной гимнасткой Светланой Хоркиной.

В своей автобиографичной книге, которая вышла в 2011 году, спортсменка откровенно рассказала о романе с Шубским. По ее словам, они тайно встречалась на протяжении семи лет. Их отношения закончились беременностью Хоркиной.

Друзья Веры Глаголевой заявляют, что актриса к тому моменту уже знала о похождениях супруга, но терпела предательство и не хотела выносить сор из избы. Они считают, что переживания на фоне этого скандала негативно сказались на состоянии артистки и ускорили развитие онкологического заболевания.

«О том, что к Вере страшная болячка прицепилась, знали только самые близкие. Рак желудка она лечила больше десяти лет. За это время дочери выросли. Возможно, переживания усугубляли болезнь. Все ж на нервах. Обиды разрушают», — цитирует близкого знакомого Глаголевой «Комсомольская правда».

Кирилл Шубский во время болезни был рядом с актрисой. В одном из интервью бизнесмен рассказал, как артистка мужественно боролась с недугом и много раз давала родным надежду на выздоровление.

За месяц до смерти Глаголева успела погулять на свадьбе своей младшей дочери Анастасии с хоккеистом Александром Овечкиным. Недавно наследница звезды показала архивное видео с церемонии бракосочетания.

рак актриса здоровье онкология глаголева
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