Хуснуллин заявил, что Россия обеспечит Крым водой без содействия Украины

Симферополь, 5 мая. Водоснабжение Крыма будет обеспечено независимо от мнений и действий Украины, заявил вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин во время рабочего визита на полуостров.

По его словам, российская сторона в состоянии решить вопрос с водой в регионе самостоятельно, без помощи бывшего поставщика в лице Украины.

«Справимся и без Украины, хотя я считаю, что это абсолютно несправедливо лишать жителей воды. Это, на мой взгляд, абсолютно неправильно», —сказал Хуснуллин журналистам.

Вице-премьер также добавил, что работы, которые сегодня ведет РФ для решения водной проблемы, должны снять ее, как минимум, на ближайшие годы. Однако для этого необходимо заниматься дополнительными поисками воды с учетом развития сети, подчеркнул он.

Во вторник, 4 мая, Хуснуллин сообщил, что бурение скважин для обеспечения Крыма пресной водой планируют начать в июле. По предварительным оценкам Росгеологии, месторождения в Азовском море, о которых идет речь, смогут давать полуострову от 0,5 до 1,2 млрд кубометров воды в год.